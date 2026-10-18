Tredici squadre al via del torneo 

Sabato comincia il campionato di Eccellenza femminile. È arrivato il via libera definitivo con alcune modifiche rispetto al programma iniziale: è tramontata (almeno per il momento) la disputa della Coppa Italia.

Le tredici squadre iscritte al campionato sono inserite in un girone unico. Si giocherà nel weekend, con il programma distribuito tra il sabato e la domenica, fino all’ultimo turno del 2 maggio, con due soste per le festività di Natale e Pasqua e per il Torneo delle Regioni a fine marzo.

A turno riposerà una squadra: la matricola Blue Wonder (che in settimana ufficializzerà la sua guida tecnica) sarà la prima a posticipare il debutto. Da formalizzare in questi giorni anche l’allenatore dell’Ilvamaddalena, altra novità dell’Eccellenza.

Questo è il programma della prima giornata: Atletico Uri-Womentis Fc, Tortolì-Arzachena, Futura Calcio Sales-Marzio Lepri Torres, Gioventù Assemini-Ossese, Ilvamaddalena-Cagliari, Real Sun Service-Simaxis.

Scorpacciata

In Serie C arriva il primo successo stagionale per l’Atletico Uri, che al Ninetto Martinez spazza via il Sedriano. I tre gol segnati da Marikano, le doppiette di Baltazar e Dicataldo e la rete di Scarpelli siglano il rotondo 8-0.

Debutto casalingo amaro invece per la Torres: contro le genovesi dell’Angelo Baiardo le rossoblù sassaresi vengono beffate nel finale dalla doppietta di Bazzocchi (2-0).

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