Tredici sfide che serviranno ad assegnare lo scudetto  

Roma. Il fascino di sei squadre in due punti regala alla serie A sei giornate scoppiettanti prima di fine d’anno. Per lo spessore degli impegni, sulla carta, il Napoli e l’Inter sembrano in grado di giocarsi da sole la leadership. Ma Atalanta e Fiorentina, che hanno un calendario medio, non hanno alcuna voglia di lasciarsi staccare. Gli impegni più severi li ha la Lazio. A stretto contatto c’é anche la Juve, se non continuerà a fare incetta di pareggi. Il Milan deve recuperare una gara e per ora é concentrata sulla Champions. Il Bologna é tornata in zona Europa, che sembra competerle anche dopo l’addio di Thiago Motta.

L’unica attardata é la Roma che si é affidata all’esperienza di Claudio Ranieri per raddrizzare una stagione fallimentare. Tredici le sfide interessanti: 13ª giornata Napoli-Roma, Lazio-Bologna e Milan-Juve; 14ª Roma-Atalanta e Fiorentina-Inter; 15ª Napoli-Lazio, Atalanta-Milan e Juve-Bologna; 16ª Bologna-Fiorentina e Lazio-Inter; 18ª Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-Roma. Il turno prima di Natale, il 17°, non ha scontri diretti.

Il Napoli (26 punti) avrà le due romane in casa col vantaggio di non avere le coppe. Ci sono i presupposti per rafforzare la leadership. L’Atalanta (25) in otto giorni se la dovrà vedere con Roma, Milan e Real Madrid. Ma il gruppo di Gasperini sembra in grado di gestire gli impegni senza affanni. Chiude l’anno in casa della Lazio. La Fiorentina (25) apre dicembre con l’Inter, chiude con la Juve. Ma in mezzo, a parte i facili impegni di Conference, Palladino può gestire il magico momento viola senza affanni. Il calendario aiuta Inzaghi, che ha però le gare più ostiche in trasferta (Fiorentina e Lazio, in Champions il Leverkusen) in un quadro rassicurante per riprendersi la testa, in caso di frenate del Napoli. Per la Lazio (25) é il momento di capire la consistenza nel tempo del gruppo di Baroni. Deve affrontare Bologna, Napoli, Inter e Atalanta, oltre all’Ajax fuori in una Europa League che sta dominando. La Juve (24) deve fare i contri con Milan, Bologna e Fiorentina (sperando di archiviare la sequenza di pareggi). Ma Thiago Motta teme soprattutto gli impegni inglesi di Champions con Aston Villa e ManCity.

