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20 luglio 2026 alle 01:46

Tredici ragazzi protagonisti di uno scambio culturale 

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Il percorso per diventare i “cittadini di domani” passa anche attraverso la conoscenza ed il confronto con coetanei, luoghi e realtà diverse nell’ottica di un comune arricchimento. Una tappa di questo percorso è stata appena conclusa da 13 ragazzi dai 15 ai 19 anni di Domusnovas, Villamassargia e Musei, già protagonisti del progetto “VolontariAmiamo” e selezionati dall’associazione Scarzella per lo scambio giovanile “Act now, citizen of tomorrow” grazie al loro impegno con gli anziani nelle rsa di Domusnovas. L’esperienza di Youth Exchange si è svolta a Metz, in Francia, grazie alla collaborazione tra l’associazione Scarzella e le francesi Mission Locale Terres de Lorraine, Mission locale du Pay Messin e Cristeel. «Una settimana proficua - commenta Emilia Cadoni, presidente della Scarzella - che ha consentito ai ragazzi di approfondire la conoscenza dell’Unione europea e di confrontarsi con i coetanei migliorando il loro francese ed inglese». Laboratori, giochi di ruolo e tour per il territorio hanno scandito le giornate dei giovani sulcitani. «Abbiamo compreso l’importanza di relazionarci con gli altri e di conoscere nuovi luoghi ed usanze», dice Francesco Scioni, uno dei partecipanti.

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