Carabinieri.
21 settembre 2025 alle 00:13

Tredici nuovi marescialli per il Nuorese 

Tredici giovani marescialli sono giunti nella storica provincia di Nuoro e saranno operativi nei prossimi giorni.

Ieri mattina sono stati ricevuti nella caserma Fois, sul colle di Sant’Onofrio, sede del comando provinciale dei carabinieri.

Il colonnello Gennaro Cassese, comandante provinciale, ha dato loro il benvenuto e illustrato brevemente le peculiarità del territorio. Ha sottolineato l’insostituibile funzione delle stazioni dei carabinieri quale presidio dello Stato nei vari territori.

I marescialli appena arrivati, che tra circa tre mesi saranno sostituiti da altrettanti colleghi, sono stati destinati alle stazioni di Orosei, Budoni, Jerzu, Tonara, Dorgali, Baunei, Cardedu, Lanusei, Santa Maria Navarrese, Ottana, Macomer, Sorgono e Oliena dove sono stati accolti, oltre che dai rispettivi comandanti di stazione, anche da quelli delle Compagnie da cui dipendono le sedi interessate.

I nuovi marescialli fanno parte di 750 a livello nazionale impegnati nel corso triennale che ha sede a Firenze. Nell’ultimo anno di formazione è prevista un’attività sul campo nelle stazioni dell’Arma dislocate nei vari territori che affiancheranno al percorso di studi in Scienze giuridiche della sicurezza.

