Tredici milioni per turismo, lavori e sociale 

Un’imponente variazione di bilancio, votata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale, utile alla promozione turistica, culturale, ai servizi sociali e ai lavori pubblici.

I fondi

Complessivamente si tratta di circa 13 milioni di euro: 2 rappresentano la parte libera da poter utilizzare per svariate circostanze, i restanti 11 sono invece la parte “vincolata”, ovvero quei finanziamenti ottenuti e spendibili per specifici progetti, fra i quali spiccano la ripresa dei lavori e l’ultimazione della rotatoria che collega il viale Villa di Chiesa alla statale 130, la messa in sicurezza del campo sportivo Monteponi, la nascita dell’albergo “etico” e gli interventi per la realizzazione della pavimentazione della pista d’atletica e di ciclismo nella struttura dell’Ex Casmez.«In tutte le scelte che stiamo portando avanti, anche in quelle relative alle variazioni di bilancio, viene rappresentata l’idea di definire una strategia che sia in continuità con quanto fatto finora - spiega l’assessore con deleghe al Bilancio e Programmazione Daniele Reginali - ovvero, avere una città che si approccia prepotentemente ai temi della cultura, del turismo e della sua promozione».

I progetti

Parte degli investimenti riguarderanno non solo la programmazione degli eventi estivi o altre iniziative attinenti, ma anche gli imminenti festeggiamenti relativi al centenario del sito di Porto Flavia e la realizzazione dell’albergo “etico” in uno stabile dismesso nell’area mineraria di Monteponi che, gestito da persone affette dal disturbo dello spettro autistico, costituirà una risorsa unica nel suo genere, capace di accomunare gli obiettivi della sfera sociale agli intenti turistici. Una parte della variazione del bilancio interesserà anche la società in house del Comune, la “Iglesias servizi” e un’altra per gli interventi di manutenzione negli alloggi del compendio “Ex Casermette”.

«Oltre mezzo milione di euro è destinato alla realizzazione della rotatoria in viale Villa di Chiesa. - prosegue Reginali - Un’opera di fondamentale importanza per la viabilità, da troppo tempo rimasta incompiuta. Non meno importanti saranno anche i fondi disposti per la messa in sicurezza del campo sportivo Monteponi: l’intervento è mirato al ripristino della tribuna centrale e della gradinata antistante e consentirà all’area di poter ospitare non solo dei grandi eventi, ma anche nuovamente la squadra del Cagliari calcio».

RIPRODUZIONE RISERVATA