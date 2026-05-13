Tredici milioni per strade, impianti e opere pubbliche 

Tredici milioni in cassa. Dopo la firma delle convenzioni - con Regione e Città metropolitana - il Comune di Selargius conquista ufficialmente un tesoretto da investire per strade, impianti sportivi e il completamento del quartiere di Su Planu con mega parco e centro di aggregazione. «Un risultato concreto per la nostra città», commentano il sindaco Gigi Concu con l’assessore Claudio Argiolas.

In testa ci sono gli interventi del Piano integrato di Su Planu deliberato da Consiglio e Giunta di piazza Cellarium nel 2018, con quasi 4 milioni: centro di aggregazione da 500 metri quadri, un parco urbano di oltre tre ettari, fontane, un’area cani, percorsi ciclopedonali illuminati a led e zone d’ombra. Due milioni e mezzo sono destinati alla riqualificazione urbana di via Bixio, l’attuale sterrato usato come parcheggio della zona diventerà zona mercato, con area per la sosta e connesso con il parco Lineare. E ancora: 1 milione per il restauro completo della mediateca di via Sant’Olimpia - dove è in corso un primo intervento di restyling all’esterno con fondi comunali - mezzo milione per la ristrutturazione del Palazzetto del basket in via Vienna. Due milioni ciascuno per via Trieste e via Nenni: nel primo caso il restyling parte dalla sostituzione degli alberi, che da anni creano problemi e pericoli nei percorsi pedonali. Verrà rifatta anche la strada, e realizzata la pista ciclabile a doppio senso in continuità con l’anello sostenibile che collega la città con i centri vicini. Stesso discorso per via Nenni: strada nuova, finalmente i marciapiedi, spazi verdi e doppia corsia ciclabile che sarà ricavata accanto all’arteria che collega il centro città con la 554.mezzo milione ciascuno per gli interventi in via Istria e via San Luigi. «Una cifra molto importante che ci consente di proseguire con importanti interventi destinati a cambiare il volto di Selargius rendendola ancora più efficiente e funzionale», sottolineano Concu e Argiolas. «Andiamo, tra le altre cose, a riqualificare alcune arterie molto trafficate, portiamo avanti l’importante progetto di Su Planu». Strade ma non solo: «Proseguiamo il lavoro iniziato durante la scorsa consiliatura, destinato a rendere più moderni gli impianti sportivi».

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