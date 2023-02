Tredici milioni per rifare le strade 

La novità assoluta è rappresentata dalla gestione della manutenzione degli ascensori pubblici (quelli di Castello, per intenderci): d’ora in avanti, in caso di emergenza (con persone bloccate all’interno della cabina) una ditta interverrà entro 20 minuti dalla segnalazione. Mai più caos e panico come spesso accaduto negli ultimi anni, quindi. Poi ci sono il rifacimento delle strade, della segnaletica, dei marciapiedi, delle piste ciclabili: il Comune presenta l’appalto (global service) per la gestione di strade e marciapiedi a Cagliari, avrà durata di tre anni e costa 12,9 milioni. «Si tratta di un appalto molto importante per la città che contempla anche molti interventi particolarmente attesi dai nostri concittadini», dice il sindaco Paolo Truzzu.

Le indagini

Gli interventi sulle strade cominceranno seguendo una “mappa” che l'amministrazione ha elaborato sulla base di un monitoraggio effettuato in città con le migliori tecnologie: un apparecchio laser, infatti, negli ultimi mesi ha girato in tutta la città per rilevare flussi di traffico, situazioni a rischio e immagini. «C’era la necessità», spiega ancora Truzzu; «di intervenire in tanti punti della città, sia per quanto riguarda le strade che per i marciapiedi. Lo faremo dopo una fase di studio e grazie ai dati raccolti, potremo partire intervenendo dalle situazioni più critiche e dalle zone maggiormente frequentate dagli automobilisti».

Particolare cura sarà dedicata anche alle opere come ponti, viadotti, sottopassi e muri di contenimento presenti a Cagliari, complessivamente circa una cinquantina. Per grantire iol miglior servizio possibile, l’amministrazione ha anche attivato un numero verde a disposizione dei cittadini per segnalazioni di guasti e pericoli sulle strade cittadine e che confluiranno in una piattaforma trasparente che permetterà ai cittadini di conoscere lo stato dell’arte legato alle stesse segnalazioni. «Tutto il sistema è georeferenziato, ci aspettiamo una grande partecipazione, attraverso il numero verde, dei cagliaritani: interverremo sulla base della criticità cercando di dare le risposte più urgenti».

Gli interventi