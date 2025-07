Tredici milioni per il Cammino di Santa Barbara 

Tredici milioni di euro per lanciare il Cammino minerario di Santa Barbara nel firmamento delle destinazioni internazionali, capaci di attirare, ospitare e garantire servizi di alto livello ai pellegrini che sceglieranno il Sud Ovest sardo come tappa di un viaggio unico.

I fondi

La notizia del maxi finanziamento, a cui potrebbero seguirne degli altri, è stata diffusa ieri dalla Regione: «La Giunta regionale – si legge in una nota – ha deliberato lo stanziamento di oltre 13 milioni di euro, di cui 8,6 milioni a valere sul Programma regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 e 4,5 milioni da fondi regionali, destinati al finanziamento delle operazioni prioritarie previste dal progetto, che mira a rilanciare in chiave turistica, culturale e ambientale le aree coinvolte. Sono una trentina i Comuni coinvolti nel Sulcis Iglesiente-Guspinese, nel Sarrabus-Gerrei, la Nurra, il Sarcidano e le Barbagie di Seulo e di Belvì dove «si punta a creare un modello avanzato di turismo sostenibile ed esperienziale, fortemente radicato nelle comunità locali e nel patrimonio identitario minerario della Sardegna». L’assessore regionale alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sottolinea l’importanza della coesione territoriale, propria del Cammino minerario di Santa Barbara e sottolinea che la Regione ha tutta l’intenzione di investire «in una infrastruttura capace di generare lavoro e presidio sociale nei territori. Offriamo opportunità concrete a chi sceglie di restare o tornare in Sardegna, anche grazie a un turismo più consapevole e diffuso. È un progetto che dimostra la forza della Sardegna quando programma in modo integrato. È questa la nostra idea di Sardegna: abitata, viva, connessa».

I progetti

Mauro Usai, presidente della fondazione del Cammino di Santa Barbara (e sindaco di Iglesias) parla di un «risultato importantissimo che consentirà di infrastrutturare interamente i siti e i percorsi. Certifica il ruolo del Cammino non solo nell’ambito territoriale che gli appartiene, ma anche in ambito regionale come braccio operativo nella promozione dello sviluppo del turismo “lento” in Sardegna. Queste risorse e quelle arriveranno dopo aver speso i 13 milioni, saranno interamente utilizzate per lavori di riqualificazione finalizzati alla ricettività turistica che è il punto dolente dei nostri territori. Rinasceranno decine di immobili che saranno restituiti alle comunità sotto forma di strutture produttive. Sono lavori progettati in accordo con i sindaci di tutti i territori che si trovano lungo i 500 chilometri del Cammino». Prevista anche, si legge nella nota della Regione, la promozione digitale, la formazione degli operatori e al rafforzamento della governance locale. Il finanziamento complessivo sarà distribuito nel quadriennio 2025-2028. Le attività previste riguardano sia interventi immediatamente attivabili sia azioni programmatiche da avviare successivamente in base alla disponibilità dei fondi.

