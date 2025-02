Tredici maschere per tredici paesi: sfilata da applausi 

«Abbiamo visto sfilare tredici Comuni e altrettante maschere», afferma Gianfranco Zedde, presidente del Bim Taloro: «Quindi, si è vista l’importanza e l’identità delle maschere della tradizione. Vogliamo promuovere le zone interne, la nostra cultura. Ecco il significato del nostro bellissimo evento, ancora una volta riuscitissimo».

Un territorio in vetrina. Con le sue maschere, le sue tradizioni, tra danze ritmate e riti ancestrali, come sempre dall’enorme fascino. Nella serata di sabato, Teti si è animato. Il carnevale del Bim Taloro ha conquistato i tantissimi visitatori, accorsi da ogni angolo dell’Isola, conquistati da quel festoso serpentone, dagli oltre 300 figuranti. «Siamo arrivati da Selargius per vedere la sfilata - racconta una coppia –. Ogni volta restiamo incantati da queste esibizioni, da questi suoni. Il gruppo di Austis è il nostro preferito». Teti ha offerto pure numerosi spunti di riflessione. Opportunità di approfondimento sulla storia e le radici delle maschere, a cura di esperti e studiosi. Tra seminari e dibattiti, a cui in mattinata ha preso parte pure la governatrice Alessandra Todde, insieme all’antropologo Bachisio Bandinu. E in primo piano una Sardegna dalle enormi potenzialità. «Ringrazio il Comune di Teti per avermi onorata con il premio “Demone d’argento”», dice la presidente della Regione. «Questo territorio è parte di me».