Tredici intossicati dopo il pranzo in un locale 

Numerose ambulanze mobilitate tutte insieme, nel primo pomeriggio di ieri, per portare in ospedale undici lavoratori vittime di un’intossicazione alimentare dopo il pranzo consumato in un locale nella zona di via Sonnino, durante la pausa prevista dall’orario di lavoro degli uffici.

Altri hanno invece raggiunto gli ospedale cittadini a bordo di auto, portando il conto ad almeno a tredici intossicati. Sarebbero in gran parte dipendenti comunali in servizio nella sede del Municipio in via Sonnino. L’allarme è scattato verso le 14.30, quando hanno avvertito i primi sintomi: nausea, vomiti, reazioni allergiche e notevoli abbassamenti di pressione. I clienti si sono sentiti male simultaneamente e presentavano tutti gli stessi sintomi: a quel punto, considerato che avevano pranzato nello stesso locale, il sospetto che fosse stato servito cibo non in buono stato di conservazione si è fatto strada.

Ambulanze mobilitate

Più di un allarme è giunto via telefono alla centrale operativa del 118, attraverso il numero unico per le emergenze uno-uno-due: a quel punto, gli operatori hanno indirizzato verso il locale nella zona di via Sonnino i mezzi di soccorso disponibili, i cui equipaggi hanno prestato i primi soccorsi ai lavoratori-clienti che si sentivano male. Quando sono riusciti a stabilizzarli, i soccorritori hanno trasportato le undici persone suddividendole, seguendo il coordinamento della centrale del 118, nei pronto soccorso degli ospedali Brotzu, Santissima Trinità e Casula a Monserrato. Lì, attraverso le flebo, gli intossicati hanno ricevuto antibiotici e una serie di altri farmaci per attenuare i sintomi, in alcuni casi anche gravi, osservati nei pazienti che sono stati soccorsi.

Indagini iniziate

La stessa centrale operativa del 118, di fronte a un numero tanto elevato di soccorsi simultanei nello stesso locale, ha informato la centrale operativa dei carabinieri degli undici diversi casi di intossicazione che erano appena stati soccorsi: a occuparsi degli accertamenti sono ora i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia, che ha la sede nella vicina via Nuoro. I primi sospetti sull’alimento che potrebbe aver fatto male agli undici lavoratori in gran parte comunali che erano in pausa pranzo si sarebbero concentrati sul tonno: è il dato comune a tutti gli intossicati, considerato che lo avevano mangiato a pranzo e sono stati male subito dopo.

