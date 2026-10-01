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Eliseo.
02 ottobre 2026 alle 00:16

Tredici cori protagonisti della finale del concorso 

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Tutto pronto al teatro Eliseo per l’evento di domenica “Nuoro patria dei cori”. Saranno presenti 13 cori e corali che presenteranno 18 brani nelle 5 sezioni in concorso. La giornata inizia alle 10.30 con la prima parte delle audizioni davanti alla giuria tecnica, prosegue alle 15 per completare l’ascolto e la valutazione dei 18 brani in concorso.

Alle 18.30 prende il via il concerto finale con tutti i cori partecipanti, oltre a diversi ospiti della serata (Coro della Virgola di Pescara e Compagnia Lapola). Lo spettacolo è condotto da Massimiliano Medda con ingresso gratuito prenotando al numero 334 5383582.

All’interno della rassegna denominata “A manu tenta” saranno premiati i vincitori delle 5 sezioni e assegnato il trofeo realizzato da Pietro Longu. La giuria popolare, rappresentata dal pubblico in sala, voterà il suo coro preferito. Confermati la borsa di studio per un allievo del conservatorio Canepa di Sassari, in memoria di Salvatore Nuvoli, e il premio speciale a un cittadino che si sia affermato e abbia avuto il coraggio di restare nella sua terra.

La direzione artistica è dell’associazione culturale Bobore Nuvoli con la collaborazione del gruppo di ballo Sos Canarjos, del coro femminile Bendas e degli studenti del liceo Satta.

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