Tredici chili di cocaina ritrovati in una valigia sulla spiaggia 

Indagini a tutto campo a La Maddalena dopo il ritrovamento nella spiaggia di Stagno Torto di un trolley con sorpresa. Il personale della Sezione navale della Guardia di Finanza, ricevuta una segnalazione, ha effettuato un sopralluogo e ha verificato la presenza nella valigia di panetti di cocaina per un peso complessivo di 13 chili. I militari stanno operando nell’ambito di una indagine della quale non si conoscono i dettagli. Stando a indiscrezioni la valigia era a tenuta stagna e i panetti sono tutti perfettamente sigillati. Non si esclude che qualcuno, prima dell’arrivo del personale delle Fiamme Gialle, abbia aperto il trolley. Le ipotesi sulla provenienza, e la destinazione della valigia, sono diverse. Non si esclude che il carico sia stato lasciato in mare con un gps attivo per il successivo recupero, che però non è avvenuto. Difficile che qualcuno si sia liberato volontariamente dei panetti. Ora saranno effettuate le analisi della sostanza. I militari della Sezione Navale della Guardia di Finanza di La Maddalena potrebbero acquisire anche dei filmati.

Sempre ieri è stata completa un’altra operazione antidroga. I carabinieri hanno arrestato a Ceccano (Frosinone) un uomo di 30 anni che aveva mandato, per posta, cento grammi di hashish ad Arzachena.

