Tredici chili di coca nascosti nel Tir: cagliaritano in cella 

Tredici chili e mezzo di cocaina nel buio della zona industriale di Siligo. A scoprirli, giovedì notte, i carabinieri della compagnia di Bonorva all'interno di un autoarticolato parcheggiato davanti al supermarket Eurospin, tanto frequentato di giorno quanto deserto dopo le 22. Eccetto il sette febbraio scorso dove la piazzola è occupata da uno snodato lungo oltre dodici metri, di proprietà di un'azienda cagliaritana. Nella cabina dorme I. B. (le generalità complete non sono state fornite), classe 1972, professione camionista, originario del capoluogo sardo da cui proviene e verso cui, appena aprirà gli occhi, si ridirigerà compiendo varie tappe nel suo percorso di ritorno. Ha viaggiato per ore ed è esausto così che, forse, nemmeno si accorge dell'arrivo dei militari, artefici del più brusco dei risvegli.

L’ispezione

Forse un controllo casuale o la conseguenza di una segnalazione ed esito di un pedinamento prolungato dalla meta di Porto Torres dove il 51enne si era fermato per effettuare delle consegne. Di certo la permanenza nell'area pare sospetta perché Sa Figu Bianca, la zona che circonda il drugstore e il vicino rifornitore di benzina, punto di riferimento per tutto il Meilogu, non risulta essere un luogo in cui dormire di solito. Ed ecco che i componenti dell'aliquota radiomobile di Bonorva danno seguito all'intuizione, magari già strutturata, ordinando all'uomo di aprire il rimorchio agganciato alla motrice, il contenitore della merce trasportata. Che dovrebbe essere riempito da profilati di plastica per impianti e infatti lo è, ma non del tutto. Nascosta, in mezzo alla concentrazione dei materiali, celata con oculatezza nel caos dei prodotti, si trova una scatola sigillata con del nastro giallo. Gli uomini dell'Arma puntano subito su questa che, una volta aperta, rivela dodici panetti di droga, confezionati con una forma rettangolare e marchiati ognuno in maniera diversa. Come un contrassegno che attesti la sostanza che, in ogni caso, non resiste allo scandaglio professionale del narcotest i cui esiti sono inequivoci: cocaina e di un considerevole grado di purezza. Pronta, si presume, da immettere sul mercato e che, se tagliata, avrebbe potuto procurare ai pusher d'occasione centinaia di migliaia di euro.

A Bancali

Per l'autotrasportatore, colto in fragranza, l'unico risvolto possibile è l'arresto da parte dell'Arma e come unica direzione quella della casa circondariale sassarese. Ovvero Bancali dove si trova da due giorni in una cella condivisa con altri detenuti. Un'esperienza del tutto nuova per I. B. che risulta incensurato e afferma di non avere nulla a che fare con la droga trovata nel suo mezzo. Il 51enne, tra l'altro, aveva preso servizio appena otto giorni fa per l'impresa. Di sicuro si dichiara molto scosso e provato dalla vicenda che potrebbe avere pesanti ripercussioni penali per lui. Intanto già domani mattina l'indagato avrà la facoltà di spiegare le sue ragioni davanti al gip Gian Paolo Piana nell'udienza di convalida dell'arresto, che si terrà in carcere. Sarà proprio il giudice per le indagini preliminari a decidere se confermare la misura, dopo aver sentito la sostituta procuratrice Elena Succu, e le parole degli avvocati difensori di fiducia Gianmarco Mura, del Foro di Sassari, e Valentina Marielli, di quello cagliaritano.

