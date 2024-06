Tredici Cavalieri al merito premiati a Cagliari  

Le celebrazioni e il Tricolore della Repubblica sotto il Bastione di Saint Remy alle 10 del mattino, ma anche le corone di fiori deposte poco prima in piazza Martiri sul Monumento dei caduti. Cagliari, ieri, ha festeggiato così il 2 giugno, anniversario numero 78 in cui il prefetto Giuseppe De Matteis ha letto il messaggio del presidente Sergio Mattarella. Sono seguite le musiche suonate dalla fanfara del Terzo reggimento bersaglieri della Brigata Sassari. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. Hanno collaborato il Comune di Cagliari, il Comando presidio militare Interforze della Sardegna e il Comitato Grandi eventi.

Dopo l’omaggio in piazza, la Festa della Pubblica si è spostata nella Passeggiata coperta del Bastione, dove sono state consegnate le Medaglie d’oro per le vittime del terrorismo, andate al

primo graduato dell’Esercito Italiano, William Lorrai, e all’agente scelto della Polizia di Stato, Demis Calleris.

Tredici, invece, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica. Con il titolo di Cavalieri, nella Provincia di Cagliari sono stati premiati Adriana Maria Cammi, Gianluigi Corda, Salvatore Floris, Raffaela Longobardi, Augusto Mascia, Anna Maria Murtas, Marina Notarrigo, Alessandro Onali, Sergio Passalacqua, Efisio Pilia, Antonella Piu, Giovanni Piero Sanna e Achille Sionis.

Al termine della cerimonia, sono state consegnate due targhe di ringraziamento per il contributo offerto alla buona riuscita dell’evento: un riconoscimento è andato all’Istituto superiore Azuni di Cagliari, l’altro alla Coldiretti Sardegna.

Un messaggio sul 2 Giugno è arrivato anche da Massimo Zedda, in corsa alle Amministrative della prossima settimana per provare a riconquistare Palazzo Bacaredda. «Solo settantotto anni fa le donne hanno votato per la prima volta. Proseguiamo la lunga strada dei diritti, insieme alle giovani e ai giovani che voteranno per la prima volta alle Comunali e alle Europee. Andare alle urne con emozione, nel rispetto della storia e con tutta l’attenzione e la cura per il futuro».

