Tredici carri allegorici in sfilata a “Su mattisi de coa” 

Terralba si è trasformata in un tripudio di colori in occasione della 41esima edizione di “Su mattisi de coa”. L'evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, ha dato vita a una festa straordinaria con il tradizionale carnevale terralbese.

Le strade sono state invase da una folla festante, accorsa per assistere alla sfilata dei 13 carri allegorici. Vari gruppi hanno partecipato con entusiasmo: Millennium group di Gonnostramatza, La Goccia e Galaxy Team di Marrubiu, New Generation, Vertigo, Fibra Ottica e Music Express da San Gavino, El Dorado e Is Carrettones di Sardara, Caution Group e Lillo boys di Gonnosfanadiga, Moulinus group di Arbus, insieme a Magic group e Storpions di Terralba. Anche il gruppo a piedi Perditempo Marching band e le festose macchinine del vivaio “Il Sentiero verde” hanno partecipato alla sfilata.

«Siamo orgogliosi dei due carri terralbesi – commenta l’assessore allo Spettacolo, Rosella Orrù - Il gruppo Storpions che quest’anno ha festeggiato i 25 anni di attività, e il nuovo Magic group, che ha fatto un ottimo lavoro e contribuito ad animare il carnevale». Orrù conclude poi con i ringraziamenti rivolti a «Carabinieri, la polizia locale, compagnia barracellare, Livas, Consulta giovanile, comitato Leva 74, radio Studio 2000 per la bella giornata trascorsa e infine la Pro Loco che ha preparato e offerto i malloreddus».

