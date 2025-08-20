Tredici assunzioni, il Comune respira 

Il Comune ha fatto 13. Serviva personale per coprire ruoli utili a garantire processi di manutenzione e decoro. Un mini esercito di figure professionali ha firmato un contratto di lavoro per otto mesi con il Comune. In organico sono stati inseriti tre giardinieri, altrettanti operai generici, due geometri, due ragionieri, un elettricista, un escavatorista e un falegname. Eppure la squadra di nuovi assunti nell’ambito del progetto Lavoras sarebbe potuta essere più nutrita, a conferma della fame di lavoro sul territorio, ma per cinque figure, pur risultando idonee e inserite in graduatoria, non c’era margine finanziario di assunzione. L’ente ha siglato l’accordo contrattuale con i lavoratori che presteranno servizio fino al 18 aprile prossime, prestando la propria professionalità per 30 ore settimanali. L’operazione costerà alle casse pubbliche 340mila euro.

Organico più folto

Le nuove forze a disposizione del Comune saranno tredici, con l’ultimo lavoratore, un escavatorista, atteso oggi dalle visite. «È un’opportunità per il Comune e per i lavoratori. Della loro professionalità ne beneficia l’intera comunità, per la quale lavoreranno nei prossimi otto mesi, mentre gli ammessi avranno la possibilità di ricevere uno stipendio sicuro. «In tempi come quelli che stiamo vivendo - afferma il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - è tutt’altro che scontato e noi ci siamo adoperati per fare in modo che tredici figure potessero vivere più dignitosamente». Il piano di rinfoltimento dell’organico rientra nell’ambito di Lavoras, il programma regionale integrato per sviluppare le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani e dei disoccupati sardi. Delle selezioni se n’è occupata l’Aspal, l’Agenzia sarda che svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Assunzione definitive

Ma non è tutto. Dal primo settembre il Comune accoglierà sei nuovi dipendenti che firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino: «Sarà un momento importante perché andremo a potenziare l’organico dell’ente». Pronti a occupare i nuovi incarichi tre amministrativi, un architetto, un’assistente sociale e un agente di polizia locale. Proprio quest’ultima area è tra quelle più assettate di rinforzi, benché l’organico sia lievitato con l’assunzione di vigili stagionali. Nel 2010 gli agenti erano 11 più il comandante, Marta Meloni. Oggi sono 5 in meno. Eppure negli ultimi 13 anni la popolazione è aumentata e con essa i rischi. Con l’assunzione annunciata e altre pianificate, il Comune vuole interrompere la cura dimagrante nell’area Vigilanza.

