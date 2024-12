Tredicesime fra mutuo e regali 

Tredicesime, tutte esaurite o quasi. Una fetta è andata via tra regali e cenoni natalizi, un’altra è pronta all’uso per pagare la rate del mutuo e il brindisi di fine anno. A conti fatti dello stipendio e della pensione extra in banca o nelle poste resterà il 15/20 per cento. Le spese gonfiate dall’inflazione, gli aumenti di servizi e spese essenziali e i redditi mutilati dai contratti a termine si porteranno via un buon 80 per cento.

La mappa

Nell’Oristanese, secondo quanto certifica l’Ufficio studi dell’Associazione artigiani e piccole imprese Mestre (Cgia), 48.069 pensionati e 34.597 dipendenti pubblici e privati per un totale di 82.666 (più 1.569 rispetto all’anno scorso) hanno incassato la tredicesima mensilità. Considerato che l’importo della provincia sul totale nazionale incide per lo 0,2 per cento, le tredicesime mensilità transitate nelle Poste e nelle banche degli 87 paesi della provincia è di 85 milioni di euro circa, per una media di 1.200 euro a testa tra pensionati e dipendenti pubblici; i 23.557 lavoratori dipendenti privati hanno incassato 100 euro in più (la metà rispetto al collega milanese, il 18 per cento in meno del cagliaritano ma 200 euro in più rispetto al lavoratore di Nuoro, ultima provincia sarda e penultima in campo nazionale).

Boccata d’ossigeno

Comunque sia il mercato oristanese a dicembre ha potuto contare su un surplus di 84 milioni che, per un’economia non proprio brillante, aiuta a sistemare i conti di fine anno. «Le tredicesime consentono alle famiglie di respirare, quantomeno di eliminare i problemi più pressanti come il pagamento del mutuo che spesso viene al primo posto rispetto alle altre spese del periodo natalizio» sintetizza il presidente provinciale di Confcommercio e vice presidente della Camera di Commercio Cagliari -Oristano, Nando Faedda. Secondo l’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna gli oristanesi durante il periodo natalizio hanno speso 67 milioni (46 in alimentari e bevande, 21 in prodotti e servizi tipici del Natale). La campagna “Acquistiamo locale” lanciata da Confcommercio ha fatto da traino drenando una buona fetta di tredicesime e stipendi sui prodotti artigianali locali. «Sono gesti –puntualizza Daniele Serra, segretario dell’organizzazione regionale degli artigiani- che valorizzano il lavoro e la comunità». A Oristano sono 832 le imprese produttrici con 1823 addetti; i negozianti del centro città dagli shopping natalizi si attendevano di più ma non è andata proprio così, ad avvantaggiarsene i centri commerciali.

RIPRODUZIONE RISERVATA