Tredicesima fra mutuo e regali 

Per molti sarà una vera boccata d’ossigeno. C’è chi la spenderà i regali, altri in pranzi e cene ma la stragrande maggioranza delle famiglie con la tredicesima penserà a pagare bollette o rate del mutuo. E intanto nella prima domenica di apertura dei negozi, il movimento è stato piuttosto timido ma i commercianti sperano che gli affari si sblocchino in prossimità delle festività.

I dati

Tra lavoratori dipendenti e pensionati sono 35 milioni gli italiani che in questi giorni incasseranno la tanto attesa tredicesima per 40,7 miliardi di euro. In provincia di Oristano a beneficiarne sono 48.004 pensionati e 33.093 dipendenti pubblici e privati per 81.097 tredicesime. Considerato che l’importo della provincia sul totale nazionale incide per lo 0,2 per cento, le tredicesime mensilità che transiteranno nelle Poste e nelle banche degli 83 paesi è di 81,4 milioni di euro per una media a testa tra pensionati e dipendenti di 1.004 euro. Oristano si colloca al penultimo posto tra le 103 province italiane, davanti solo a Isernia l’unica ad incidere per lo 0,1 per cento e ultima delle sarde. In testa Cagliari con 1.151 euro, Sassari 1.120 e Nuoro 1.094. In città i 10.786 lavoratori dipendenti denunciano un reddito di 217 milioni, gli 8.258 pensionati 171 milioni di euro per un totale di 317 milioni di imponibile con una media a testa al disotto dei 2 mila euro. In sintesi la provincia, con i residenti tra i più vecchi della Penisola, fa i conti con le pensioni tra le più basse dell’Italia e i redditi da lavoro al disotto della media.

Le spese

Comunque sia il mercato commerciale oristanese a dicembre può contare su un surplus di 81,4 milioni. «Le tredicesime consentono a molti di respirare, sistemare i problemi più impellenti che per una buona parte delle famiglie riguarda il pagamento del mutuo» sintetizza il presidente provinciale di Confcommercio e vice presidente della Camera di Commercio Cagliari -Oristano, Nando Faedda. Quasi un italiano su due, cioè il 46 per cento dei lavoratori secondo un'indagine di Conflavoro, utilizzerà la busta paga extra di dicembre per saldare la rate del mutuo e pagare le utenze di energia elettrica e gas, il 22% in regali di Natale, il 21% in pranzi e cene e l'11% in viaggi. «Rispetto alle statistiche nazionali, Oristano potrebbe registrare una variazione di qualche decimale. Ci potrebbe essere una minore spesa per i regali classici a favore di pranzi e cene – osserva Faedda - Ma è ancora presto, aspettiamo che il clima natalizio si riscaldi. Ieri quasi tutti i negozi hanno inaugurato l’apertura domenicale pre-natalizia». La giornata piuttosto fredda non ha aiutato, in città nelle strade dello shopping fra via Tirso, via Mazzini e in tutto il centro il traffico non è stato diverso da un qualsiasi lunedì. «Molti hanno già preso la tredicesima ma prima di darsi allo shopping dovranno fare i conti e stabilire le priorità; il boom lo avremo nella settimana che precede il Natale» conclude Faedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA