Tredicenne ucciso da un’auto pirata 

Un tredicenne a Roma, un ventottenne a Milano: due vittime di un sabato sera tragico sulle strade d'Italia che va ad allungare la lista dei decessi per incidente. In entrambi i casi, su cui indagano i vigili delle rispettive città, il conducente dell'auto pirata non si è fermato a prestare soccorso. Mentre il conducente della macchina che ha ucciso l'adolescente non è stato ancora identificato; ieri sera si è costituito l’uomo, un trentenne, che a Milano ha travolto Vassil Facchinetti, barman 28enne, ed è fuggito via. «L’ho investito io», ha detto ai carabinieri. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

Le testimonianze

Non aveva ancora compiuto 14 anni il ragazzino di origine egiziana falciato in via Casilina domenica notte, mentre coi genitori attraversava la strada. Un’auto bianca, secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia locale di Roma Capitale, che già aveva attirato l'attenzione dei residenti che l'avevano vista sfrecciare in quella stessa zona, la borgata Finocchio, estrema periferia est della città. L'auto è stata ritrovata, e sarebbe risultata una vettura a noleggio. Elemento questo che potrebbe essere decisivo per risalire a chi, ieri notte, si trovava al volante. Lo schianto non ha dato scampo all’adolescente, morto sul colpo, nonostante l'intervento dei sanitari.

In codice rosso

Aveva invece il doppio dei suoi anni Vassil Facchinetti, barman 28enne residente a Settimo Milanese, che ha perso la vita a Milano. Alle 4 del mattino il giovane italiano di origine bulgara, era uscito dalla discoteca Alcatraz dopo una serata con gli amici. Nella via verso casa era rimasto un po' indietro rispetto al gruppo, e forse nel tentativo di raggiungerli ha attraversato viale Jenner, fuori dalle strisce pedonali. Un'auto l'ha preso in pieno e si è allontanata senza soccorrerlo. Gli amici hanno immediatamente chiamato il 112: il giovane è stato trasportato da un’ambulanza in condizioni critiche all'ospedale Niguarda dove è morto al pronto soccorso. La caccia all’uomo è terminata ieri nel tardo pomeriggio: l’investitore si è presentato dai carabinieri e ha confessato. Aveva denunciato il furto della sua auto, pensando forse di riuscire a farla franca. Poi però ha cambiato idea e si è costituito.

Strage senza fine

Le strade di Roma e Milano hanno registrato negli ultimi mesi una serie di incidenti fatali. Nel capoluogo lombardo dall'inizio dell'anno sono morti otto pedoni; anche i ciclisti hanno pagato negli ultimi tempi un prezzo altissimo. A Roma gli incidenti mortali sono circa cento l'anno: è solo di dieci giorni fa l'investimento di due turisti irlandesi su via Cristoforo Colombo, in pieno giorno.

