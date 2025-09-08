Tredicenne ucciso da un’auto pirata 

Vicenza. È durata meno di 24 ore la ricerca del pirata della strada che domenica sera aveva travolto e ucciso un tredicenne e ferito un suo coetaneo a Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente nella vicina località di Cartigliano: sarebbe scappato sulla sua Golf dal luogo dell’incidente. Ora è ai domiciliari accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, sull’auto gli investigatori hanno trovato segni evidenti dell’incidente.

La fuga

Alle 20,30 di domenica nella frazione di Tortima, lungo la provinciale “Fratellanza” che da Asiago conduce nel Bassanese, il giovanissimo Stefano Angonese stava camminando sul ciglio della strada con un compagno di scuola per andare alla sagra paesana di Rubbio quando una vettura diretta verso Asiago li ha investiti e poi si è dileguata. Stefano è stato preso in pieno e sbalzato in avanti per diversi metri, rimanendo esanime sull’asfalto. L’amico è stato colpito di striscio riportando ferite e contusioni, gli esami in ospedale hanno escluso problemi e il ragazzino è stato dimesso. Immediato l’allarme lanciato da alcuni residenti, che sono usciti di casa dopo aver sentito l’urto, e da alcuni automobilisti che si sono fermati a prestare aiuto. Tra i primi ad arrivare sul posto, ancora prima dell’ambulanza, il papà e il fratello maggiore della vittima. Una volta sul posto i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma poi hanno dovuto confermare il decesso, probabilmente avvenuto all’istante.

Lo specchietto

Sul luogo dell’incidente i carabinieri di Bassano del Grappa e di Lusiana-Conco hanno trovato un copri-specchietto destro grigio e uno specchietto di una Volkswagen Golf. Attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza privata e pubblica e l’analisi dei varchi stradali è stata individuata una vettura, compatibile per marca, conformazione e colore con quella coinvolta nel sinistro, intestata al 23enne di Cartigliano. La vettura era ferma nei pressi dell’abitazione del giovane, che è stato condotto in caserma assieme a un suo coetaneo, che era in auto con lui. Il pm di turno lo ha interrogato, alla presenza di un legale d’ufficio, e ha emesso nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto. Il giovane è stato quindi stato accompagnato alla propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. Sul luogo della tragedia sono stati posati dei fiori bianchi e rose rosse. Alcuni giovani, che conoscevano Stefano, si sono recati sul posto della tragedia per una preghiera. La tragedia ha scosso la comunità di Lusiana Conco - paese nato dalla fusione nel 2019 dei due degli storici Sette Comuni altopianesi - dove tutti si conoscono e dove gioie e dolori sono condivisi. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA