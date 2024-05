Tredicenne travolta da un’auto: è grave 

«Non l’ho vista», sono le parole riferite agli agenti della Polizia Locale. «Ho sentito un rumore e dopo ho notato il vetro danneggiato vicino al montante. Per non fermarmi in mezzo alla strada ho raggiunto la rotonda e sono tornato indietro». È in questo momento, attorno alle 16,20 di ieri, che un 70enne residente nell’hinterland cagliaritano, si accorge di aver investito una ragazzina in via dell’Abbazia, subito dopo la rotonda tra via Lione, via Berlino e via Stoccolma. Chi ha assistito all’incidente ha già dato l’allarme, chiamando il 118. La giovanissima, una tredicenne (si scoprirà dopo) del Kirghizistan residente nella zona di piazza Giovanni XXIII, è a terra immobile: era appena uscita dalla vicina scuola di via Stoccolma. Il personale del 118 le assegna un codice rosso, accompagnandola d’urgenza in ospedale al Brotzu. Solo alcune ore più tardi si apprende che la ragazza è fuori pericolo.

La grande paura

Ancora una volta attraversare una strada in città si conferma un’azione pericolosissima. Auto o scooter troppo veloci, conducenti distratti (spesso a causa dell’utilizzo del telefono cellulare) ma anche pedoni che a volte non controllano bene prima di scendere dal marciapiede. Cosa sia accaduto ieri deve essere accertato dalle indagini avviate dagli agenti della Polizia Locale. Una prima ricostruzione c’è già. Sono le 16,20 quando una Peugeot 107, proveniente dalla rotatoria, percorre il primissimo tratto di via dell’Abbazia. Il conducente non vede la ragazzina che sta attraversando: ancora da chiarire se si trovasse sulle strisce pedonali o nelle immediate vicinanze. La vettura colpisce la tredicenne lateralmente. Poi procede senza fermarsi. «Non l’ho vista. Ho sentito solo un rumore. Quando ho notato il danno al vetro sono subito tornato indietro immaginando fosse accaduto qualcosa», è la spiegazione data dal conducente, un 70enne, ai poliziotti della Municipale. Per questo motivo la Peugeot è ferma dall’altra parte della strada, in direzione rotatoria che porta verso l’asse mediano. L’uomo ha percorso via dell’Abbazia per poi ritornare subito dove è avvenuto l’incidente.

I soccorsi

Le attenzioni sono tutte per la ragazzina. Ha perso conoscenza e sembra in gravissime condizioni. Il personale del 118 si accorge subito della situazione e accompagna la giovanissima al Brotzu. Qui, dopo alcune ore, i medici possono far tirare un bel sospiro di sollievo ai familiari e agli amici della ragazzina: è fuori pericolo. Resta in osservazione nel reparto di Rianimazione in attesa che venga sciolta la prognosi. Intanto procedono i rilievi della Polizia Locale. Il conducente viene sottoposto all’alcoltest, con risultato negativo. Poi fornisce la sua versione agli agenti. La vettura viene messa sotto sequestro in attesa della conclusione delle indagini. In serata la Municipale sente anche un testimone e si attiva per recuperare eventuali filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona

Le proteste

Chi passa accanto alla pattuglia si ferma e chiede ai poliziotti cosa sia accaduto. Poi protesta. «Qui corrono come matti», sbotta una signora che vive nel quartiere. «Normale che succedano queste cose». Un altro abitante aggiunge: «Bisogna mettere le strisce pedonali rialzate, altrimenti continueremo a vedere incidenti gravi». Anche perché nella zona ci sono scuole, un supermercato e parchi. E ci sono state già delle croci. Delia Cannas, 87 anni, era stata investita ed era morta lo scorso settembre sulle strisce pedonali a una decina di metri da quelle dell’incidente di ieri. Nel 2019 invece Raffaella Cuboni, 47 anni, ha perso la vita all’altezza di piazza Padre Pio: stava andando a prendere la figlia a scuola ed è stata travolta da una Smart.

RIPRODUZIONE RISERVATA