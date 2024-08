Tredicenne gravissimo dopo un tuffo 

Lotta tra la vita e la morte, un tredicenne che martedì in tarda serata si è tuffato al Poetto dopo una festicciola in spiaggia alla quale ha partecipato assieme ai genitori. Probabilmente a causa di un tuffo sbagliato, il ragazzino è ora ricoverato in stato di coma all’ospedale Brotzu, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita, ma la prognosi resta riservata e le speranze di recuperarlo, malgrado le cure intensive che il tredicenne sta ricevendo nel reparto di Rianimazione, sono ridotte al lumicino.

Violenta testata

Ancora non è stata chiarita la dinamica dell’incidente che ha mandato in coma il ragazzino, nato in città da una coppia di filippini che da tempo vivono a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, che sono intervenuti appena è stato lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due, verso le 21 il tredicenne ha partecipato a una festicciola organizzata sulla spiaggia del Poetto, nel tratto di fronte a via Isola di San Pietro. Dopo aver mangiato assieme agli invitati e ai genitori, in una serata particolarmente afosa di questo periodo, alle 22 il ragazzino ha deciso di fare un bagno. Non vedendolo rientrare, i genitori e alcuni amici sono andati a cercarlo e l’hanno ritrovato in acqua, privo di sensi. Immediato l’allarme al servizio 118, che ha inviato un’ambulanza medicalizzata il cui equipaggio ha soccorso il ragazzo. Era in arresto cardiaco, in un primo momento si è pensato a una congestione, ma la verità si è scoperta poco dopo.

Soccorsi immediati

Secondo i medici, considerato che il trauma cranico riscontrato sul tredicenne è estremamente grave, è probabile che il ragazzino di origine filippina si sia tuffato nelle acque del Poetto senza valutare la profondità del fondale: erano le 22, la visibilità era minima. I primi soccorritori l’hanno trovato già privo di sensi, pochi minuti dopo è partita l’ambulanza del 118 che ha raggiunto il tratto di litorale cittadino davanti a via Isola di San Pietro. L’equipaggio del mezzo di soccorso ha stabilizzato il tredicenne e poi ha caricato a bordo la lettiga. Assegnato il codice rosso, l’ambulanza è poi partita con le sirene spiegate verso l’ospedale Brotzu: dopo un’ulteriore intervento dei medici, stavolta al pronto soccorso, il giovanissimo è stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione, dov’è monitorato costantemente. È in stato di totale incoscienza a causa del coma, dal quale i medici stanno tentando di farlo uscire malgrado le condizioni gravissime del giovane paziente.

RIPRODUZIONE RISERVATA