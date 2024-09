Tredicenne accoltella un coetaneo 

POMPEI. Ieri, primo giorno di scuola, un tredicenne ha accoltellato alla schiena un coetaneo dopo un dissapore per una ragazzina. Il fatto è avvenuto verso le 13, all’uscita dall’istituto alberghiero privato a pochi passi dal Santuario mariano. Lievi ferite da taglio per la vittima, soccorsa sul posto dal 118 mentre dal vicino commissariato sono arrivati gli agenti che hanno identificato l’accoltellatore e lo hanno portato negli uffici della polizia. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei minori. Non è ancora chiaro se il ragazzino sia andato a scuola con il coltello o se lo abbia preso lì, né se l’aggressione sia stata preceduta da minacciosi scambi via social. Ieri intanto in Lombardia tre studenti sedicenni, tutti con precedenti, sono stati collocati in una comunità con l’accusa di lesioni gravi e, per uno, di atti persecutori. L’ordinanza di custodia segue un’aggressione del 19 gennaio, quando in sette pestarono due loro coetanei, uno dei quali già bullizzato in precedenza.

