Trecentomila persone manifestano a Istanbul 

Istanbul. La Turchia non si ferma. E scende di nuovo in piazza, in quella che è stata ribattezzata come la “notte della democrazia”, con migliaia di persone che hanno manifestato contro l’arresto del sindaco di Istanbul. La protesta ha dilagato in diversi centri, con 300 mila persone nella città sul Bosforo dove sono scoppiati scontri con gli agenti antisommossa che hanno sparato proiettili di gomma e spray urticanti. Mentre a Smirne i manifestanti si sono scontrati con i getti degli idranti delle forze di sicurezza. Un clima ormai infuocato, dopo l’arresto di Ekrem Imamoglu, l’unico candidato dell’opposizione considerato in grado di sfidare Recep Erdogan. Il sultano, per la prima volta dall’inizio delle proteste, è intervenuto sottolineando che il Paese «non cederà al terrorismo di strada». E ha duramente criticato anche Ozgur Ozel, il presidente del maggior partito di opposizione Chp di cui Imamoglu fa parte, che ha convocato dimostrazioni ogni giorno da quando il sindaco è stato arrestato. «La strada che il presidente del Chp ha indicato, non dimenticatelo, è un vicolo cieco», ha tuonato Erdogan, che già aveva accusato l’opposizione di ipocrisia per avere deciso di protestare.

