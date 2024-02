Trecentomila euro per sistemare le strade principali del paese 

A Pauli Arbarei si terranno a breve interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali: i lavori hanno come obiettivo il miglioramento delle condizioni di sicurezza e della percorribilità di alcune vie per il transito veicolare e pedonale. Il progetto, recentemente approvato, prevede cantieri in via Gramsci, via Satta, via Ettore Tronci, via Sassari, via Sardegna e via Cavour.

Per raggiungere questi risultati il Comune di Pauli Arbarei ha a disposizione un finanziamento di 300mila euro, proveniente dalle casse regionali. Ottenuti i fondi, ora gli uffici municipali faranno partire l’iter di aggiudicazione dei lavori.

«Gli interventi che intendiamo eseguire – sottolinea il sindaco Antonio Sanna – riguarderanno strade che non sono solo le vie principali del nostro paese ma anche luoghi di quotidianità per i residenti. Il nostro intento è di potenziare la sicurezza, razionalizzare gli spazi della carreggiata e rifare la sovrastruttura stradale per garantire un ambiente più efficiente».

I lavori comprenderanno la demolizione e l’asportazione della pavimentazione fino a uno spessore di tre centimetri e mezzo, con la successiva posa di un nuovo manto in conglomerato bituminoso dello stesso spessore: interventi fondamentali per eliminare il deterioramento e il manto consumato.

