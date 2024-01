Trecentomila euro per ripulire gli argini del Flumini Mannu  

Trecentomila euro per ripulire l’argine del fiume Flumini Mannu. Dopo anni di lavoro l'amministrazione comunale decimese ha finalmente ottenuto i fondi necessari per rimuovere gran parte dei rifiuti abbandonati lungo le rive e restituire alla comunità un posto magnifico vicino al paese.

Condizionatori, gomme, lamiere ma anche vetri, bustoni e soprattutto lastre in amianto: nelle discariche abusive si trova di tutto.L’ecosistema fluviale del Flumini Mannu, in grave pericolo a causa dei rifiuti, è complesso e delicato: piante come ferula, asfodelo o la rarissima anemone coronaria, animali come l’airone bianco e quello cinerino, la poiana, anatre selvatiche, gazzette e conigli, tutti in pericolo a causa di ignoranza e inciviltà.

Gli interventi inizieranno entro la primavera e saranno effettuati in particolare a Su Strintu, Ponti Nou e Is Orrus. Il Flumini Mannu nei prossimi anni sarà coinvolto anche in due importanti progetti di più ampio respiro quali il "Parco dei Due Fiumi" e il "Contratto di Laguna Santa Gilla".

Non solo la bonifica: circa 30mila euro verranno dedicati ad acquisto di telecamere per il monitoraggio. È bene ricordare che da ottobre il reato di abbandono di rifiuti è penale e le multe vanno da mille a 10imila euro.

«L'amministrazione ha a cuore la tutela dell'ambiente - commenta il vicesindaco Massimiliano Mameli - con l'ausilio della polizia locale e la collaborazione dei volontari ambientali vigileremo sempre meglio per combattere il vergognoso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti». (ca. ma.)

