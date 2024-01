Trecentomila euro per migliorare fruibilità e sicurezza a S’Ortu Mannu 

Due tasselli importanti per puntellare la fruibilità in sicurezza del monumento naturale s’Ortu Mannu, simbolo di Villamassargia. L’uliveto storico che racchiude oltre 700 ulivi plurisecolari sarà presto dotato di un impianto antincendio e a questo si sommeranno le opere di illuminazione del lungo viale d’accesso che collega la Sp2 all’incrocio con la strada di Pia Arrubia, nei pressi del compendio. Per le due nuove migliorie sono appena stati approvati con delibera di giunta il verbale della conferenza dei servizi ed il progetto esecutivo. Si prevede una spesa complessiva di circa 120 mila euro che arriveranno da un finanziamento regionale di 300 mila euro comprendente anche 150 mila utili a far partire una nuova fase di cure fitosanitarie per gli ulivi del compendio. «Parallelamente alle cure agli ulivi - osserva la sindaca Debora Porrà - abbiamo ritenuto indispensabile proteggere il nostro monumento naturale dagli incendi e garantire maggior sicurezza ai residenti e alle aziende agricole della zona». (s. f.)

