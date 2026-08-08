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Guspini.
09 agosto 2026 alle 00:44

Trecentomila euro per le strade rurali 

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Trecentomila euro per migliorare le strade rurali, nel Piano delle opere pubbliche comunicato dalla Giunta durante il Consiglio comunale a Guspini. I lavori consentiranno a chi abita in campagna di raggiungere velocemente il centro abitato, l’accesso ai terreno agricoli, il trasporto dei prodotti, la promozione turistica e la valorizzazione del paesaggio. Nel territorio comunale ci sono 270 chilometri di strade rurali.

Secondo la consigliera di minoranza Simona Cogoni, del gruppo Impari, «è una priorità per Guspini, chiediamo più programmazione e il costante coinvolgimento di agricoltori, allevatori e residenti». Le zone interessate sono Filixi, Murera Mussa Geroni e Murt’e Canna.Con fondi regionali sarà sistemata anche la strada ex Nato. Il tratto attraversa i campi di Guspini e San Nicolò, collegando la Statale 126 alla Provinciale 65.

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