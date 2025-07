Trecentomila euro per le strade del territorio comunale 

Un finanziamento regionale di circa 300 mila euro consentiranno all’amministrazione comunale di eseguire le opere di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade di Buggerru. La notizia dell’avvenuta concessione dello stanziamento da parte dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici è arrivata nel municipio di via Roma nei giorni scorsi e subito gli uffici preposti del Comune si sono messi a lavoro, per velocizzare i tempi di attuazione del Piano d’intervento. «Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico nel corso del 2023 e finanziato a seguito di scorrimento della graduatoria – precisa in una nota la prima cittadina Laura Cappelli - prevede una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade del territorio». Esaminando bene il programma dei lavori, risultano tra gli interventi più significativi la bitumatura della strada della frazione di San Nicolò, il posizionamento del guardrail nei tratti di strada dove risultano ancora assenti, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’installazione dei dossi rallentatori in alcune aree critiche, sia per la viabilità sia per la sicurezza dei cittadini. «Questo finanziamento – aggiunge la sindaca - rappresenta per noi un risultato importante. Gli interventi programmati rispondono a esigenze concrete del territorio e della cittadinanza». I lavori dovrebbero partire alla fine dell’estate. (fe. ma.)

