Trecento universitari oggi in gara al Poetto 

Il Poetto sarà oggi teatro del XXXIV Campionato nazionale di podismo per dipendenti universitari. Il tracciato della gara prevede una distanza di circa 5 chilometri per le donne e di 10 circa per gli uomini, con partenza dalla prima fermata , giro di boa al vecchio ospedale marino e traguardo all’anfiteatro di Marina piccola. È prevista inoltre una “Kids Run” fino ai 12 anni, per figli di dipendenti, che si svolgerà in un percorso di 400 metri all’interno di Marina Piccola.

L’organizzazione è del Circolo ricreativo dell’Università di Cagliari, presieduto da Enrico Gioffrè, con il coordinamento del vicepresidente Fabrizio Mattana e la collaborazione tecnica della Uisp di Cagliari.

In totale sono circa 300 gli atleti iscritti alla competizione, provenienti da 18 atenei pubblici: Ancona, Brescia, Cagliari, Sassari, Catania, Calabria (Cosenza), Chieti-Pescara, Siena, Pisa, Firenze, Salerno, Parma, Bologna, Genova, Pavia, Milano Statale, Milano Bicocca, Padova. Al termine delle gare verranno premiate le diverse categorie di età, femminili e maschili, oltre alla classifica generale a squadre in base ai punteggi complessivi delle compagini di ateneo.

Con qualche giorno di anticipo molti degli iscritti provenienti dalla penisola hanno approfittato della manifestazione sportiva per soggiornare a Cagliari, con le rispettive famiglie, per poter assistere alla festa di Sant’Efisio, visitare la città e i suoi musei, tra cui l’Orto Botanico e la Collezioni Piloni dell’ateneo. Alcuni di loro, col pretesto di provare il percorso della gara, sono anche riusciti a fare un primo bagno stagionale.

