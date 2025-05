Trecento studenti puliscono il parco 

In due ore hanno ripulito parte del parco Lineare e raccolto ben 41 chili di rifiuti indifferenziati: cartacce, bottiglie di plastica e lattine principalmente. Un esercito di studenti di Selargius che venerdì mattina hanno partecipato al progetto scuole “Clean up day”, organizzato dalla San Germano - che gestisce il servizio di igiene urbana in città - con la collaborazione del Comune e delle scuole. Trecento alunni - per l’edizione dello scorso anno avevano partecipato in cento - che armati di guanti, pinze acchiapparifiuti e sacchi per la spazzatura, hanno dato il loro contributo. «L’obiettivo è sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull’importanza della raccolta dei rifiuti», sottolinea il referente di San Germano Giovanni Contieri. Presente anche l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa: «Speriamo che l’esempio dei giovani possa servire ai più grandi che ancora non hanno compreso l’importanza di un corretto conferimento, perché la differenza la facciamo tutti insieme».

