Trecento studenti alla scoperta delle imprese 

Ieri 330 studenti hanno visitato le aziende nella giornata nazionale delle piccole e medie imprese. L’iniziativa è organizzata da Confindustria Sardegna centrale per dare ai ragazzi la possibilità di un’esperienza diretta nelle aziende di eccellenza e avvicinarli al mondo delle imprese. Il Pmi day, manifestazione nazionale che coinvolge oltre 700 scuole, consente di vedere cosa c’è dietro un’organizzazione aziendale. «Conoscere le imprese, come lavorano, quali tecnologie utilizzano e professionalità richiedono è fondamentale, soprattutto per i più giovani», dice Donatello Cherchi, presidente della Piccola industria di Confindustria. Spiega Giovanni Bitti, presidente di Confindustria: «Vogliamo contribuire a costruire nuove competenze per gestire il cambiamento». Coinvolti gli istituti “Volta”, “Ciusa”, “Chironi-Satta”, i licei “Fermi” e “Satta”, Iti di Tortolì visiterà realtà di Orani e Ottana; 16 le aziende: Asso Multiservizi, Buzzi Unicem, Cantieri Sanlorenzo Arbatax, Cantine Giampietro Puggioni e Giuseppe Sedilesu, Caseificio Auricchio, Corstyrene Italie, Inerti & Calcestruzzi, Grafiche Pilia, Maffei Sarda Silicati, Profenda, Sigma Industria Grafica, Saipem, Posturlab, Pittorra Trasporti, Taulara.

