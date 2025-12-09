VaiOnline
La giornata.
10 dicembre 2025 alle 00:24

Trecento studenti alla scoperta dei programmi europei Erasmus 

La campagna regionale “A scuola di cittadinanza” fa tappa a Nuoro con una mattinata dedicata ai giovani e alle opportunità Erasmus+ e “Erasmus per giovani imprenditori”.

Il 12 dicembre, al teatro di San Giuseppe, alle 9, oltre 300 studenti di Dorgali, Siniscola, Macomer, Tonara, Desulo, Gavoi, Orosei e Nuoro incontreranno istituzioni, operatori e protagonisti dei programmi europei per conoscere da vicino percorsi di mobilità, formazione e cittadinanza attiva. Tra gli ospiti l’atleta paralimpica, Nicole Orlando.

L’iniziativa è promossa dalla Regione e organizzata dall’associazione Malik con la Consulta regionale dei giovani.

