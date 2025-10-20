Trecento studenti al festival sul clima 

Successo per Hope, il festival organizzato al Centro ricerche di Piscinamanna dal Comune e il Ceas Laguna di Nora per affrontare il cambiamento climatico e discutere della difesa dei territori. Molto partecipati i laboratori didattici dedicati ai più piccoli, con 300 allievi e i loro insegnanti degli istituti scolastici dei comuni di Pula, Teulada, Sant’Anna Arresi, Cagliari.

«Il cambiamento climatico è un argomento quanto mai attuale che molto spesso siamo abituati a declinare al futuro, invece è qualcosa che è già tra di noi, ci coinvolge singolarmente, come collettività e come istituzioni – spiega il sindaco, Walter Cabasino -, una criticità non più rimandabile che deve essere affrontata in maniera multidisciplinare, soprattutto costruendo interventi che devono partire dal basso verso l’alto, partendo dai territori, sensibilizzando le giovani generazioni e integrando politiche, competenze e risorse. Durante la giornata, con gli studenti abbiamo riflettuto sul nostro bisogno di energia e il riscaldamento globale, i suoi effetti sul clima che determinano eventi estremi come incendi e alluvioni: l’appuntamento è stata anche l’occasione per parlare degli interventi realizzati dalla nostra amministrazione come parchi urbani, l’utilizzo di essenze autoctone nel verde pubblico e degli interventi di contrasto e mitigazione contro le alluvioni». (i. m.)

