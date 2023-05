Trecento salme dal vecchio al nuovo cimitero 

Oltre trecento salme traslate dal vecchio al nuovo cimitero, spostamenti anche all’interno dei due camposanti. Un lavoro infinito con problemi ingigantiti tra il 2009 e il 2015, data di apertura del nuovo cimitero di Baccu Narbonis: tanti defunti tumulati provvisoriamente in loculi già concessi nel vecchio cimitero a persone viventi e quindi ancora inutilizzati. «Una situazione complessa – ha spiegato Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici - molte persone che avevano scelto e avuto in concessione un loculo mentre erano in vita, al momento della morte non hanno trovato spazio nel posto prescelto perché provvisoriamente occupato da altre salme. Situazione che ha leso la sensibilità di molti nostri concittadini che avevano scelto di riposare accanto ai loro cari».

A fine 2015 sono state traslate 61 salme, di cui 24 al nuovo cimitero e 37 nel vecchio. Dal dicembre 2019, sono state traslate 79 salme, di cui 35 al nuovo cimitero e 44 nel vecchio. Dal novembre 2021, altre 46 salme al nuovo cimitero e 18 nel vecchio. Ora la conclusione dell’intervento, con 48 salme traslate a marzo di cui 30 al nuovo cimitero. Un progetto seguito prima dall'assessore Nuccio Melis e nell’ultimo anno e mezzo dall'assessora Aurora Cappai. «Oggi- ha spiegato Cappai - risultano occupati provvisoriamente solo i loculi di proprietà del Comune, per cui concedibili in via definitiva ai defunti tumulati. Il tutto con una delibera già approvata. Ora si potrà procedere al taglio dell’erba cresciuta nelle ultime settimane». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA