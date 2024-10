«Trecento posti di lavoro a rischio nei boschi» 

Circa 300 posti di lavoro a serissimo rischio di cancellazione per via di attività boschive e progetti di filiera fermi da anni o ridotti ai minimi termini. Impossibilità di accedere al credito e timore di dover chiudere definitivamente i battenti nonostante un decreto contenuto nella legge di Semplificazione del 2019, e i diversi impegni presi dagli assessorati regionali ad Agricoltura e Ambiente, riconoscano il subentro nell’agenzia Forestas.

L’allarme

Si leva alto il grido di 5 cooperative di forestazione del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano affittuarie dei terreni del cosiddetto “Monte Pascoli” (disciplinato dalla legge regionale 44 del ’76): sono pronte ad organizzare, il 30 ottobre, una protesta davanti all’assessorato regionale all’Agricoltura se entro questa domenica non verranno convocati dalle istituzioni regionali come richiesto già da oltre una settimana con una dura lettera nella quale si pretende il rispetto delle leggi e degli impegni già presi. Si rivolgono direttamente alla presidente Todde e agli assessorati competenti, le coop Mediterranea 94 di Domusnovas, Is Truiscus di Teulada e le altre attive a San Giovanni Suergiu, Fluminimaggiore e Guspini. Insieme operano (o in vari casi, operavano) sulla metà dei 12 mila ettari totali del Monte Pascoli concessi dalla Regione alle coop per attività principalmente silvicolturali che negli anni sono finite in crisi irreversibili per varie ragioni, con il risultato di dover restituire i compendi lavorativi alla Regione pur rimanendone custodi a gratis dato che l’agenzia Laore, alla quale sono stati affidati, non è riuscita a dare risposte alle loro necessità. Proprio il rimpallo di gestione tra Laore e Forestas (dove dovrebbero essere già ricollocate le coop) ha determinato uno stallo che si protrae da 5 anni.

La lettera

Nella missiva il portavoce delle coop Giuseppe Vargiu (presidente della Mediterranea 94 di Domusnovas) chiede sostanzialmente «il passaggio, già previsto, delle coop a Forestas ed un rimborso per gli investimenti fatti e i miglioramenti fondiari realizzati negli anni (la stima al ribasso è di 2 milioni di euro), nuovi contratti agrari, una legge per l’accesso al credito con garanzie prestate dalla Regione e nulla osta per attivare progetti di nuove produzioni, allevamenti e cantieri di transizione energetica». La coop domusnovese ha restituito i 2 mila ettari in cui lavorava dovendo anche rinunciare ad un agriturismo, una centrale di produzione di pellet floridissima, maneggi, apiari, allevamenti e caseggiati. «Eravamo 100 soci, ora ci sono solo io - dice Vargiu – ma abbiamo ancora fiducia di ripartire se verranno rispettati gli impegni». Ivo Cambedda, presidente della Is Truiscus di Teulada, racconta una storia simile: «Abbiamo restituito 863 ettari, eravamo in 25, ora siamo 8 ma “dimagriamo” ogni giorno. Occorrono nuovi contratti agrari e la titolarità dei terreni: siamo disperati ma altrettanto determinati a difendere il nostro diritto al lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA