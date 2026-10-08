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Talana.
09 ottobre 2026 alle 00:50

Trecento piante di marijuana nelle campagne di Seri 

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Una piantagione di 300 piante di marijuana nascosta nelle campagne di Talana. È quanto hanno scoperto e sequestrato, mercoledì scorso, i carabinieri della compagnia di Lanusei. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio, a conclusione di un’attività di controllo del territorio a Seri, località che insiste nell’agro di Talana, già utilizzata in passato per coltivazioni analoghe in virtù delle difficoltà di accesso e per la presenza di acqua. Sul posto, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una vera e propria coltivazione illecita, composta da 300 piante già in fase di crescita, oltre a vario materiale tecnico e agricolo che componeva un articolato impianto di irrigazione e la struttura a servizio della coltivazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Le piante saranno analizzate e successivamente distrutte.

I militari hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili della piantagione e chiarire l’estensione dell’attività illecita. Il mese scorso, gli stessi carabinieri hanno estirpato altre 140 piante di canapa indiana che crescevano rigogliose tra la fitta vegetazione, sempre nel territorio di Talana. I coltivatori erano prossimi alla raccolta.

Tutto procedeva secondo programma fino a quando nelle campagne de Sa Figu bianca non sono intervenuti i militari che hanno estirpato le piante, alte più o meno un metro e mezzo. (ro. se.)

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