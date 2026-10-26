SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Escalaplano.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Trecento persone unite per combattere leucemie e linfomi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Circa trecento persone hanno partecipato alla seconda Camminata solidale contro leucemie, linfomi e mieloma che nel weekend ha attraversato Escalaplano.

Una giornata nata per sostenere la Casa Ail di Nuoro e la Casa Lions di Cagliari e per richiamare l’attenzione sulla donazione di midollo, organi, sangue e piastrine. A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione culturale “Merisi e Massaiusu - San Sebastiano”, che unisce solidarietà e folklore. La presidente è Elena Spanu, figlia di Gloria Congiu, originaria di Escalaplano e tra le fondatrici dell’associazione. Proprio la storia di Gloria è legata alle ragioni profonde della manifestazione: nel 2019 Congiu aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la leucemia e il percorso affrontato all’Oncologico di Cagliari, dove si era sottoposta al trapianto di midollo.

Durante il ricovero, dalla camera sterile, aveva ricevuto una visita diventata simbolo di quella lotta: Elena, allora tredicenne, le aveva dedicato la musica delle launeddas insieme al gruppo folk del paese. Da quell’esperienza è maturata anche la volontà di trasformare il folklore in uno strumento di vicinanza e solidarietà.

Alla camminata hanno preso parte il presidente e il vicepresidente dell’Ail Nuoro-Ogliastra, rappresentanti della Casa Lions di Cagliari e il deputato Salvatore Deidda. Nel corso della giornata sono arrivate anche le testimonianze di persone che hanno affrontato la malattia e di chi, durante le cure, è stato ospitato nelle due strutture. «È stata una bellissima giornata, ricca di testimonianze e con tantissime persone», sottolinea Congiu.

Una partecipazione arrivata da tutto il territorio e che ha trasformato la camminata in un momento di condivisione, informazione e sostegno concreto a chi affronta la malattia e alle famiglie che gli stanno accanto. La Casa Ail di Nuoro offre ospitalità gratuita ai pazienti ematologici e ai familiari costretti a spostarsi per le cure, mentre la Casa Lions di Cagliari accoglie chi deve affrontare lunghi percorsi sanitari lontano dal proprio paese. Un aiuto prezioso per molte famiglie sarde.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  