Trecento persone unite per combattere leucemie e linfomi 

Circa trecento persone hanno partecipato alla seconda Camminata solidale contro leucemie, linfomi e mieloma che nel weekend ha attraversato Escalaplano.

Una giornata nata per sostenere la Casa Ail di Nuoro e la Casa Lions di Cagliari e per richiamare l’attenzione sulla donazione di midollo, organi, sangue e piastrine. A promuovere l’iniziativa è stata l’associazione culturale “Merisi e Massaiusu - San Sebastiano”, che unisce solidarietà e folklore. La presidente è Elena Spanu, figlia di Gloria Congiu, originaria di Escalaplano e tra le fondatrici dell’associazione. Proprio la storia di Gloria è legata alle ragioni profonde della manifestazione: nel 2019 Congiu aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la leucemia e il percorso affrontato all’Oncologico di Cagliari, dove si era sottoposta al trapianto di midollo.

Durante il ricovero, dalla camera sterile, aveva ricevuto una visita diventata simbolo di quella lotta: Elena, allora tredicenne, le aveva dedicato la musica delle launeddas insieme al gruppo folk del paese. Da quell’esperienza è maturata anche la volontà di trasformare il folklore in uno strumento di vicinanza e solidarietà.

Alla camminata hanno preso parte il presidente e il vicepresidente dell’Ail Nuoro-Ogliastra, rappresentanti della Casa Lions di Cagliari e il deputato Salvatore Deidda. Nel corso della giornata sono arrivate anche le testimonianze di persone che hanno affrontato la malattia e di chi, durante le cure, è stato ospitato nelle due strutture. «È stata una bellissima giornata, ricca di testimonianze e con tantissime persone», sottolinea Congiu.

Una partecipazione arrivata da tutto il territorio e che ha trasformato la camminata in un momento di condivisione, informazione e sostegno concreto a chi affronta la malattia e alle famiglie che gli stanno accanto. La Casa Ail di Nuoro offre ospitalità gratuita ai pazienti ematologici e ai familiari costretti a spostarsi per le cure, mentre la Casa Lions di Cagliari accoglie chi deve affrontare lunghi percorsi sanitari lontano dal proprio paese. Un aiuto prezioso per molte famiglie sarde.