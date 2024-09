«Trecento milioni per le comunità energetiche» 

Puntare tutto sulle comunità energetiche e l'autoconsumo per «incrementare l'autonomia energetica della regione» e raggiungere gli obiettivi prefissati di transizione energetica e produzione da fonti rinnovabili. La proposta arriva dal gruppo di Sardegna al centro-20Venti in Consiglio regionale, che ha presentato un testo di legge specifico sulle Cer in cui si prevede un finanziamento di oltre 300 milioni nel prossimo triennio. Il sostegno finanziario sarà diretto alle comunità attraverso logiche di cooperazione tra pubblico e privato, la Regione può concedere contributi finalizzati all'istituzione delle comunità energetiche, alla progettazione, realizzazione e potenziamento di impianti rinnovabili a servizio delle Cer e la copertura totale delle spese di gestione sino ai primi cinque anni. I finanziamenti potranno essere richiesti dai Comuni sopra i cinquemila abitanti, mentre ora soltanto quelli sotto quella soglia possono ottenere gli incentivi nazionali. «Vogliamo stimolare le famiglie e le imprese a creare forme di collaborazione», ha spiegato Antonello Peru, «per arrivare a un'autonomia e a una sovranità energetica che sia in capo alle famiglie e alle imprese sarde, disincentivando così i grandi player internazionali». E ancora: «Credo sia l'unica proposta alternativa», ha sottolineato Alberto Urpi, «che prova a raccontare una conformazione energetica della Sardegna diversa da quella di cui si sta dibattendo ogni giorno, in cui si parla solo dell'obiettivo dei 6,2 gigawatt, di aree idonee, con tantissimi sindaci oggi lasciati soli».

