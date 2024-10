Trecento milioni per i cavalcavia sulla 130 

I documenti sulla messa in sicurezza della Statale 130 sono sul tavolo dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, cui lo scorso 5 settembre la presidente della Regione Alessandra Todde ha delegato i poteri commissariali per la realizzazione delle opere nella rete viaria regionale. Per quanto riguarda i lavori nella Statale 130, a differenza del progetto depositato qualche anno fa, sono state recepite diverse osservazioni avanzate dal Comune di Elmas e attualmente sono previsti due lotti, uno per Elmas e l’altro per Assemini e Decimomannu.

I finanziamenti iniziali, non più adeguati ai prezzi correnti, sono stati portati a 300 milioni di euro: «Il progetto è sempre unico – spiega Piu – ma i due lotti saranno indipendenti, in modo da poter dare a Elmas tutto il tempo di cui avrà bisogno. Ogni cavalcavia verrà a costare circa 100 milioni e i due lotti verranno finanziati proporzionalmente: 100 milioni uno e 200 l’altro».

L’incontro coi sindaci

I sindaci dei tre paesi, convocati per una riunione introduttiva all’inizio di ottobre, si dichiarano ottimisti: «È stato un incontro positivo – commenta il sindaco di Assemini, Mario Puddu – in un clima collaborativo e senza false promesse». Per la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù «sono in atto tutti i tasselli necessari per definire un iter che possa far raggiungere i migliori risultati per tutti». Sulla stessa linea la prima cittadina di Decimomannu, Monica Cadeddu: «Stiamo lavorando nella stessa direzione. L’assessore ha dimostrato sensibilità al problema e abbiamo pianificato insieme i prossimi passi».

L’assessore Piu a breve verrà ricevuto a Roma nelle sedi dei vari Ministeri interessati e poi inizierà a convocare nuovamente sindaci e tavoli di lavoro, probabilmente già entro fine anno.

Convocato il comitato

Anche il Comitato per la sicurezza della Statale 130 ha chiesto e ottenuto un confronto diretto con l’assessore Piu, previsto per la mattina di giovedì prossimo: «Siamo contenti per la convocazione – commenta il portavoce Ottavio Schirru – ma riteniamo una cosa sbagliata aver diviso il tavolo di confronto. Con sindaci, imprese e comitato abbiamo costruito una vertenza unitaria e pensavamo che questo lavoro fosse riconosciuto anche al tavolo regionale come già successo col precedente assessore. In ogni caso ci presenteremo all'incontro, perché il bene superiore è la sicurezza del territorio, di chi ci vive e ci lavora».

«Anas collaborativa»

Piu afferma di aver ricevuto «con grande entusiasmo» la delega per gli interventi sulle strade sarde ma non nasconde che «c’è tanto lavoro da fare. In questa prima fase – spiega – sto convocando i rappresentanti istituzionali e quelli dei cittadini con l’obiettivo di attivare un percorso condiviso».Settimane intense, durante le quali Piu ha effettuato sopralluoghi nei vari siti interessati anche in compagnia dei dirigenti Anas: «Ho trovato un grande spirito di collaborazione – continua – in particolare con Francesco Ruocco, responsabile della Struttura territoriale sarda: c’è un dialogo continuo e stiamo lavorando insieme sui vari cronoprogrammi».

