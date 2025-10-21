«Trecento malati in Sardegna con lieve prevalenza dei maschi» 

«La popolazione sarda, come avviene anche per altre patologie come il diabete mellito tipo 1 e la sclerosi multipla, è tra quelle più colpite al mondo dalla SLA/malattia del motoneurone», sostiene il neurologo Giuseppe Borghero, responsabile della Struttura semplice di Neurologia (Unità SLA) del Policlinico ‘Duilio Casula’ dell’AOU di Cagliari: «La sua incidenza in Sardegna è di 3,6 ogni 100.000 abitanti all’anno, con lieve prevalenza nel sesso maschile ed età compresa tra i 30 e gli oltre 80 anni. Considerando l’insieme delle forme cliniche con cui può presentarsi la malattia, si contano in Sardegna circa trecento malati».

«La frequenza con cui la malattia si presenta in diversi componenti della stessa famiglia (anche in generazioni diverse)», continua il medico, «e l’elevato numero di sardi portatori di mutazioni geniche specifiche, sottolinea l’importanza della componente genetica alla base della malattia. Il tipo di mutazione di cui è portatore il malato condiziona l’età di comparsa dei sintomi, la possibilità di ricorrenza familiare, il quadro clinico e il decorso stesso della malattia. La mutazione più frequentemente associata alla SLA in Sardegna è la A382T del gene TARDBP, che è presente in più di un quarto dei malati di SLA sardi. Si ritiene che l’essere portatore di mutazioni geniche specifiche costituisca una condizione di predisposizione, ma perché la malattia si manifesti sia necessario l’intervento di altri fattori, sia genetici e biologici, sia quelli presenti nell’ambiente di vita del malato».

«In Sardegna si è sempre prestata attenzione al malato di SLA», prosegue Borghero, «anche da parte delle istituzioni, i cui interventi sono stati stimolati dalle famiglie, da singoli malati, dalle associazioni dedicate e dall’attività ininterrotta da 25 anni dell’Ambulatorio SLA al Policlinico di Monserrato dell’AOU di Cagliari (oggi Centro di riferimento regionale per la SLA, insieme alle strutture di Neurologia di Nuoro e Sassari)».

«Le linee d’indirizzo del 2009, il progetto “Ritornare a casa”, la Rete delle cure domiciliari integrate, il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) regionale per la SLA deliberato il 13 aprile 2023», sottolinea lo specialista, «rappresentano solo alcune delle pietre miliari nella presa in carico dei malati sardi. Quest’ultima presenta allo stato attuale una serie di criticità legate anche al fatto che quanto stabilito nel PDTA non ha ancora trovato concreta applicazione in molti casi».

RIPRODUZIONE RISERVATA