07 ottobre 2025 alle 00:28

Trecento iscritti da 25 paesi al colorato raduno Vespa club 

Trecento iscritti provenienti da 25 Vespa club, alcuni anche da oltre Tirreno. Giovanni La Mattina è stato il più audace dei partecipanti alla manifestazione “Ogliastra in Vespa 2025”, che si è svolta lo scorso fine settimana a Triei: è arrivato da Palermo. Primo classificato dei gruppi, il Vespa club Alghero, secondo quello di Sassari. Le più giovani iscritte all’evento sono state Alba e Nina, di 5 anni, del Vespa club Porto Torres. L’evento è stato puntualmente diretto dal presidente del Vespa Club Ogliastra Raffaele Tangianu, decano tra i dirigenti dei Vespa Club della Sardegna e dal suo vice Diego Vacca. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

