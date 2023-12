Trecento fiaccole per la sanità malata 

Tutti sul sagrato della Chiesa di San Ponziano per riflettere sullo stato di salute della sanità del Sulcis Iglesiente.

La riflessione

Circa trecento persone hanno scelto di accogliere l’appello del sindaco di Carbonia Pietro Morittu che, insieme ai parroci della città, ha proposto una fiaccolata, un momento di riflessione per mettere in evidenza che «la sanità è un tema centrale per la vita del nostro territorio». Davanti alle tante persone presenti, dopo aver menzionato diversi messaggi ricevuti da personale medico e pazienti, il rappresentante della cittadina mineraria ha voluto ricordare che «esiste la necessità che coloro che hanno responsabilità di Governo vedano la condizione in cui versa la sanità pubblica nei territori considerati periferici». Nel corso della manifestazione, il vicario foraneo della città, don Giampaolo Cincotti, ha letto i messaggi dell’amministratore apostolico della diocesi di Iglesias, cardinale Arrigo Miglio e del responsabile dell’Ufficio Pastorale sociale e lavoro don Antonio Mura, entrambi assenti per impegni pregressi. Miglio ha affermato di «sentirsi vicino alle tante persone sofferenti a motivo dei loro problemi di salute e delle carenze delle nostre strutture – e ha auspicato che - a tutti i livelli e in tutto il nostro territorio si cerchi sempre in primo luogo il bene comune, che può essere realizzato solo se si mettono in primo piano le esigenze dei più deboli». Per don Mura, «si rende sempre più urgente un piano di rilancio non campanilistico, non schiavo di logiche elettorali o di spartizione tra piccoli e grandi potentati territoriali o regionali. Per rilanciare la sanità pubblica è fondamentale rinsaldare soprattutto un rinnovato patto sociale e politico tra tutte le istituzioni». Il cappellano dell’ospedale Sirai di Carbonia don Luigi Sulas, concorde con le mille difficoltà esistenti, ha voluto però ringraziare: “tutto il personale sanitario che ogni giorno dedica la sua vita ai più sofferenti”.

Uniti

In piazza, insieme anche a diversi medici e infermieri, erano presenti anche i sindaci dei Comuni di Sant’Anna Arresi, Portoscuso, Nuxis, Villaperuccio, Domusnovas, Teulada, Perdaxius, Giba, Masainas, San Giovanni Suergiu, Carloforte, Musei, Santadi e Piscinas. La prima cittadina di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, non è per niente ottimista: «Vista la condizione degli ospedali e in particolare di quello di Carbonia e la continua chiusura dei reparti, ho paura che più che ad una fiaccolata stiamo partecipando ad un Requiem». Stefano Rombi, alla guida del comune di Carloforte, racconta «la preoccupazione per la garanzia del diritto alla salute delle comunità che amministriamo. La sanità del Sulcis-Iglesiente è in declino e noi non possiamo accettare questo inesorabile annientamento del servizio pubblico». Dal sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri un appello all’unità: «Solo con l’unione, stando tutti insieme, possiamo portare a casa i risultati che inseguiamo da tempo».

