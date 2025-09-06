Trecento famiglie senza un tetto 

L’emergenza abitativa in città è ancora alta mentre la povertà dilaga. In una Nuoro costellata di case abbandonate dal centro alla periferia, circa 300 famiglie attendono l’assegnazione di una dimora. E chi ce l’ha si trova in difficoltà tra lavori da fare e quelli in corso, come a Monte Gurtei dove gli inquilini di circa 75 appartamenti di proprietà comunale subiscono i disagi temporanei da oltre un anno. Dovranno attendere ancora prima di rivedere le proprie abitazioni ammodernate e ristrutturate.

Case vuote

Se la periferia è in costante espansione, il centro storico oscilla tra una ripresa e un fuggi fuggi continuo, in particolare di residenti. Gli storici rioni di San Pietro e Seuna e il corso Garibaldi sono ricchi di edifici fatiscenti e di immobili in vendita. Tutta via Chironi è impresentabile e i crolli si verificano sempre più spesso, come quelli più recenti che negli ultimi mesi si sono registrati in maniera simultanea dopo una nottata di pioggia negli edifici accanto alla casa dei Contrafforti e quasi davanti al museo della Ceramica, scendendo verso piazza Paska Selis Zau e la vecchia casa Martoni. O ancora accanto alla casa dello scultore Francesco Ciusa dove gli unici inquilini rimasti sono i piccioni e le transenne dominano la strada.

Il Comune

Se da Area le graduatorie “scorrono a rilento” da tempo, nel Comune di Nuoro si sono attivati per tentare di dare nuova vita alle decine di edifici di loro proprietà. In questi giorni gli assessori Adriano Catte e Marco Canu si stanno occupando della vicenda e intendono fare il quadro della situazione: chiedono un confronto con Area. Le richieste, allo stato attuale, sono invariate.

Il vertice

«Stiamo facendo le verifiche dello stato degli immobili, anche per eventuali modifiche - dice l’assessore con delega al Patrimonio, Marco Canu -. A breve ci sarà un incontro con i vertici di Area per avere un quadro ancor più chiaro della situazione e delle necessità di richiesta e cercheremo di trovare un punto d’incontro».

La riunione dovrebbe tenersi a giorni, con l’obiettivo di porre rimedio a una situazione congelata da tempo e che incide fortemente sulle famiglie della città e non solo; oltre al voler ridare vita a un centro storico ormai desolato, negli ultimi mesi sempre più carico di nuovi servizi, ma privo di residenti che possano usufruirne. Resta anche il nodo irrisolto del mulino Gallisay chiuso dal 1962, e della mancanza di spazi per studenti e turisti disposti a rimanere nella città ricca di storia, cultura e monumenti a cielo aperto.

