Trecento famiglie in attesa di una casa 

Una graduatoria che conta oltre trecento nomi, nessuna possibilità all’orizzonte di costruire nuovi alloggi popolari per venire incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti: è emergenza abitativa a Capoterra, dove il Comune cerca di fronteggiare una situazione che senza finanziamenti regionali non potrà mai essere sanata.

Case Area

Al danno si aggiunge la beffa, se si considera che tre case di Area risultano chiuse da tempo in attesa di ristrutturazione. «Una l’abbiamo addirittura dovuta murare perché continuavano ad occuparla abusivamente – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, le altre due, nonostante i nostri ripetuti solleciti, attendono ancora che Area invii qualcuno a riparare un quadro elettrico e un infisso. Le case popolari sono insufficienti per accontentare la domanda, e le liste d’attesa troppo lunghe. Anche trovare case in affitto, nonostante il Comune sia pronto spesso a sostenere le spese, è sempre più difficile: nessuna legge tutela i proprietari e così, per non correre il rischio di affittare gli immobili senza sapere quando potranno riaverli indietro, preferiscono tenerli vuoti». Se per gli alloggi popolari senza un piano di edilizia popolare finanziato dallo Stato o dalla Regione nulla il Comune può fare, diversa è la situazione per le case destinate a chi un reddito ce l’ha, ma non riesce a ottenere i finanziamenti dalle banche: «Il progetto di housing sociale che permetterà nella zona di via Lombardia a far sorgere 40 alloggi procede spedito – dice Garau -, un imprenditore capoterrese si è dimostrato interessato a costruirli, nascerà un quartiere con servizi e piccole attività commerciali come avviene nei paesi del nord Europa».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì ricorda quando a Capoterra sono state costruite le ultime case popolari: «Agli inizi del Duemila ne vennero realizzate trentanove in via Lombardia, senza fondi regionali o statali è impossibile dare risposte ai cittadini che attendono anche per vent’anni di avere un alloggio popolare». Efisio De Muru, capogruppo del Partito democratico, rimarca il problema vissuto da centinaia di capoterresi: «L’housing sociale è un’ottima risposta per chi non riesce ad accedere a finanziamenti bancari per acquistare una casa, ma è necessario un confronto immediato con i vertici di Area per individuare soluzioni immediate per attenuare il problema abitativo di Capoterra».

RIPRODUZIONE RISERVATA