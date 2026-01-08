Trecento famiglie aspettano una casa 

L’emergenza abitativa in città resta alta ma qualcosa si muove. La Giunta Sanna, dopo dieci anni di attese, fa uscire dal limbo l’ex laboratorio “Isola”. Il Comune ha sbloccato il primo stralcio dei lavori per la realizzazione di 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica, uno degli interventi più attesi sul fronte casa e rimasto a lungo fermo ai box.

I lavori

Il progetto esecutivo riguarda la costruzione di un nuovo fabbricato tra le vie La Maddalena e Olbia, con accesso principale dalla prima. Le unità abitative previste sono quattro: due su un unico livello e due su due piani. Un risultato ridimensionato rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica licenziato dalla Giunta Luztu che contemplava 7 alloggi, ma la delibera presentata dall’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, specifica che, «sulla base di nuove risorse disponibili sarà possibile edificare la parte restante dell’area con accesso dalla via Olbia». Nel documento si evidenzia che «le unità abitative sono destinate ad incrementare la disponibilità di edilizia residenziale pubblica per le persone in stato di difficoltà», fissando con chiarezza l’obiettivo sociale dell’intervento.

Dieci anni di attesa

L’iter alle spalle dell’approvazione è lungo e tortuoso. Tutto parte nel 2016 con il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, finanziato dallo Stato. Il Comune sottoscrive la convenzione nel 2017, ma negli anni successivi il progetto viene più volte rimodulato. In origine l’ex Isola avrebbe dovuto ospitare una struttura per anziani e servizi di supporto alle fasce deboli, con un cofinanziamento privato che non si è mai concretizzato. L’avviso pubblico va deserto e l’amministrazione cambia rotta, puntando sugli alloggi di edilizia pubblica grazie anche al contributo della Regione. Seguono i passaggi tecnici: prima il progetto di fattibilità, poi quello definitivo e infine, a dicembre 2025, il progetto esecutivo del primo stralcio. Nel frattempo, si legge nella delibera “sono stati realizzati interventi per la verifica di una residuale contaminazione di materiale contenente amianto e per la bonifica dell’area ex Isola”.

I soldi

Per l’affidamento dei lavori il Comune ha disposto una gara negoziata sotto soglia da espletare tramite SardegnaCat. L’importo complessivo dell’appalto è di 775mila euro, con aggiudicazione prevista secondo il criterio del minor prezzo e invito ad almeno cinque operatori. Il costo complessivo dell’operazione supera il milione di euro e mette insieme risorse statali, regionali e comunali. Il quadro resta però segnato da una forte pressione abitativa.

L’emergenza

Negli ultimi mesi qualcosa si è mosso, ma i numeri continuano a raccontare un’emergenza strutturale. A novembre il Comune ha disposto l’assegnazione di otto alloggi gestiti da Area, consegnando le chiavi ad altrettante famiglie oristanesi ma la richiesta di alloggi popolari resta altissima: oltre trecento famiglie aspettano ancora una casa.

