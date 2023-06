Trecento espositori in fiera nel week-end 

Salta per un problema di salute il concerto di Enrico Ruggeri, in città arriva Fausto Leali ma il cambio di programma non far diminuire il grande fermento a Carbonia per l’imminente inizio della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone” giunta ormai alla sua diciassettesima edizione. Attesi nel weekend oltre diecimila visitatori.

I preparativi

La fiera si terrà sabato e domenica prossimi. Visto il piccolo dovuto a Enrico Ruggeri che ha dato forfait per una laringite gli organizzatori sono riusciti in poche ore a firmare un nuovo contratto con il cantante Fausto Leali che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo progetto artistico ricco di collaborazioni ancora top secret: «Siamo pronti ad inaugurare una delle fiere più longeve del Sud Ovest della Sardegna che ormai si impone prepotentemente nel panorama degli eventi regionali dell’Isola come la fiera più importante del settore produttivo», ha detto ieri il vicesindaco Michele Stivaletta. Attesa per la madrina Sandra Milo mito vivente del cinema italiano, protagonista assoluta della manifestazione: «Il cuore della fiera sono gli espositori – dice Giuliano Marongiu, direttore artistico dell’evento – ma il contorno di spettacoli è di tutto rispetto». In programma anche una sfilata folkloristica di colori e suoni con oltre 500 figuranti tra maschere tradizionali e costumi sardi che in piazza Roma, guidati dal gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu, tenteranno di battere il record del Ballu Tundu più grande di sempre.

Cultura e sport

Si punta anche sulla cultura e lo sport: «Un fine settimana per conoscere i siti culturali – rimarca l’assessora Giorgia Meli – in programma anche la prima Coppa Città di Carbonia di ciclismo femminile valida per l’assegnazione della maglia tricolore». Un programma che si propone di accontentare tutti: «Quasi certa anche la proiezione in piazza Roma della partita del Cagliari di domenica». Sinergia è la parola d’ordine: «Siamo davanti ad un territorio che si unisce – spiega don Antonio Mura, responsabile della Pastorale per il lavoro della diocesi di Iglesias - tanti piccoli attori del commercio locale che si ritrovano in un unico soggetto per darsi forza». In campo anche la Regione. Mauro De Sanctis, presidente del Consorzio fieristico sulcitano che organizza l’evento aggiunge: «Ci aspettiamo un ritorno d’immagine ma soprattutto economico per tutto il Sulcis Iglesiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA