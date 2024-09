Trecento bottiglie di alcolici abbandonate nella zona di via Genova 

Incivili in una sola notte hanno dato vita a una discarica di rifiuti. Circa trecento bottiglie di vario tipo che contenevano liquori e birre sono state lasciate vicino alle case di via Genova. L’immondezzaio è stato arricchito da una grande busta nera contenente altri rifiuti di plastica e altro.

L’incredibile atto di vandalismo ha preoccupato e persone che abitano vicino e i tanti escursionisti che giornalmente passeggiano nella zona.

Non è la prima volta che il fenomeno di maleducazione si verifica. Un fatto che si ripete, mentre i vicini si chiedono chi possa essere il responsabile. E in silenzi osi cerca di indagare, con la massima discrezione possibile, nel tentativo di aiutare la polizia locale, informata del fatto. Resta da capire se attraverso le etichette delle bottiglie abbandonate si possa risalire a chi le acquistate e quindi a chi ha dato vita alla discarica abusiva in pieno centro abitato.

Il vice sindaco Marcello Serru informato dei fatti, assicura dice: «Faremo intervenire la Teknoservice, la società che si occupa della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, per la pulizia del posto». (m. s.)

