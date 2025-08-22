Trecento al motoraduno in memoria di Giuseppe 

In origine al motoraduno in memoria di Giuseppe Boi i partecipanti erano stati 20. Nel corso degli anni sono diventati 40, poi 80 e ora le presenze hanno sfondato il muro dei 300. Tutti motorini con cilindrata massima di 50 centimetri cubici. Vespini, vintage e moderni, piccoli prototipi come piacevano a Giuseppe, un giovane di Cardedu nato nel 1984 e mancato in gioventù. Il raduno è stato un momento di forte emozione che ha scandito un’intera mattinata culminata con un pranzo a base di prodotti tipici. Ufficialmente quello che si è svolto nei giorni scorsi è stato il secondo motoraduno, che però affonda le radici negli anni precedenti sebbene non ci fosse un vero e proprio appuntamento inserito nel calendario.

Ora che i numeri crescono, l’evento, organizzato dai ragazzi del 1984 in collaborazione con il Comune, si candida a diventare tappa fissa nel panorama motoristico del territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Marcello Vacca. «Gli amici hanno deciso di trasformare il ricordo di Giuseppe in un momento di condivisione e passione. Così è nato il motoincontro, che racconta significati oltre il semplice raduno di appassionati». Il primo cittadino saluta con favore l'appuntamento ed esalta i valori della comunità: «È stata una giornata di comunità, amicizia e memoria: un’occasione per ritrovarsi, celebrare il territorio con un percorso suggestivo e vivere insieme l’emozione di una passione comune. Ho visto tanta armonia e questo è un ingrediente fondamentale per fare comunità».

