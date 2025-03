Trecento adesioni al Comitato 389 

Trecento adesioni in tre giorni, da Olbia fino al Sarrabus. Il comitato per il completamento della 389 centra il primo obiettivo, saldare l’alleanza tra i comuni interessi della costa Orientale e guarda avanti. Per fare il pieno di adesioni è bastato dare notizia dell’intenzione di allineare metaforiche truppe a tutela della riga di asfalto più o meno diritta denominata 389 di Buddusò e Lanusei. Statale mai completata, microcosmo popolato di auto e bestiame, insicura per vocazione. L’Anas ha nel cassetto il progetto esecutivo, dal 2022 in attesa del parere del Mase. Ci sarebbero anche i soldi per arrivare in un lampo dal bivio di Villanova Strisaili a quello di Arzana. Centoventi milioni di euro secondo la Provincia, molti meno, solo 30, a detta di alcuni sindaci.

Ieri al Centro civico di Bari Sardo il primo incontro del comitato voluto dal sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli insieme ai consiglieri comunali di Lanusei Bettina Pisanu e Denis Pittalis. Tra i relatori Mauro Coni, docente all’Università di Cagliari, esperto di trasporti. Il discorso parte da un dato certificato: due terzi del traffico merci e passeggeri arriva in Ogliastra dagli scali portuali e aeroportuali del Nord Sardegna.

Gli interventi

«Il comitato per il completamento della 389 – ha spiegato Ivan Mameli – è uno strumento democratico e aperto a tutti che da voce ad un popolo. È la rivendicazione di un diritto negato da oltre 30 anni che ora non può più attendere. L’Ogliastra è il territorio più isolato di tutta la Sardegna e il completamento della 389 permetterebbe alla costa Orientale di avvicinarsi a Olbia e a tutto il nord dell'isola. Le adesioni stanno andando oltre ogni aspettativa. Per arrivare all’obiettivo non abbiamo altra scelta che essere tutti uniti».

Economia e sicurezza per Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente Anci, sono due facce della stessa medaglia. «Ho accolto con favore le parole dell’assessore ai Trasporti sulla necessità di avere strade più sicure. La 389 unisce due pezzi di Sardegna, su questa strada passano ogni giorno storie di persone che lavorano, si curano, creano economia. Il completamento è una priorità». Turismo e lavoro hanno bisogno soprattutto di infrastrutture. Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro, lo ha detto chiaramente. «Le imprese devono potersi muovere in tutta l’Isola, prima di qualsiasi altra questione viene la mobilità. Siamo qui per essere di stimolo a Regione e Anas. Nel suo piccolo la Provincia riesumata ha dichiarato una priorità la 389. Strada dimenticata, coperta di rughe evidenti, costretta a metà del suo percorso a infilarsi in un tunnel.

L’incubo

Il passo di Correboi è il punto cruciale della statale, un cordone ombelicale che nel 2026 avrà bisogno di manutenzione e resterà chiuso per lavori. Per mesi l’Ogliastra tornerà indietro di trent’anni e l’incubo isolamento diverrà reale. Anche per questo il Comitato 389 dovrà alzare gli scudi.

